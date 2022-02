Por um lar: Liberty recebe campanha de adoção de gatos

A ação, realizada pela loja Mundo Pluto e o abrigo Adoce uma Vida, visa proporcionar um lar afetuoso e seguro para mais de 60 gatinhos, que hoje vivem em abrigos e com protetores independentes. Os bichanos ficam no shopping, de segunda a sábado, até abril

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o abandono de animais no país gira em torno de 30 milhões – desse total, 10 milhões são gatos. A fim de atenuar essa realidade, pelo menos, localmente, o Liberty Mall, que é adepto da cultura Pet Friendly, resolveu abraçar a causa da adoção responsável de gatos, por meio da campanha “Mundo que transforma – levando patinhas de amor para a sua vida”, realizada pela loja Mundo Pluto e o abrigo Adoce uma Vida. Com apoio do Liberty Mall, da administradora Enashopp, do Centro Empresarial Liberty Mall e do Studio Pet Fotografia, a ação segue no shopping até o mês de abril, na loja Mundo Pluto, localizada no primeiro piso.

Para receber os gatinhos no Liberty, até cinco por vez, um espaço todo especial foi preparado no local, com tudo que eles têm direito: caminhas, arranhadores, comedores, caixas de areia e vários brinquedos. O ambiente é higienizado todos os dias e cercado por tela e vidro, para garantir a visualização e a interação do público com os animais. “Utilizamos o nosso espaço para oferecer um ambiente acolhedor enquanto eles aguardam por um lar. A ideia é proporcionar um ambiente amoroso e responsável para esses gatinhos”, conta Márcia Mendonça, proprietária da Mundo Pluto. Para tornar a experiência mais atrativa, os adotantes terão 15% de desconto em qualquer produto da loja.

Adoção responsável



É válido lembrar que a adoção é um ato de responsabilidade. Logo, não basta chegar e levar um gatinho para casa. Antes, as pessoas poderão conhecê-los na loja e, caso se interessem, deverão preencher um formulário de adoção para aprovação. Os pré-requisitos para adotar são: ser maior de 21 anos, morar em apartamento telado ou casa sem rota de fuga. Além disso, todos os moradores da residência têm que estar em comum acordo com a adoção, para evitar futuros abandonos. “É uma forma de garantir que eles terão um lar seguro e amável”, explica a bióloga Gabriela Domingues Corrêa, à frente do abrigo Adoce uma Vida, que acolhe atualmente cerca de 19 animais, entre cães e gatos, além de prestar apoio a protetores independentes, alguns deles com mais de 30 gatos em casa.

Serviço:

Liberty Mall lança campanha de adoção de gatos “Mundo que transforma – levando patinhas de amor para a sua vida”

Local: SCN Quadra 2 Bloco D, Asa Norte Brasília/DF – Loja Mundo Pluto, primeiro piso

Período: de fevereiro a abril de 2022

Mais informações: (61) 3328 8915