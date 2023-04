Pioneiros do Samba: evento reúne grandes nomes da música candanga em homenagem ao cantor Marcelo Sena

Com entrada gratuita, encontro de sambistas acontece em 29 de abril, na Praça dos Estados, Candangolândia

Uma edição especial do já consagrado evento Canteiro do Samba, que tradicionalmente acontece na Galeria dos Estados, vai reunir afamados grupos para uma emocionante homenagem ao cantor Marcelo Sena, vocalista da banda Coisa Nossa, falecido em janeiro deste ano. Pioneiros do Samba acontece em 29 de abril, a partir das 16h, na Praça dos Estados e traz a proposta de descentralizar as apresentações musicais, levando o ritmo queridinho dos brasilienses para a Candangolândia.



Entre as apresentações confirmadas para o encontro estão os grupos 7 na Roda, Amor Maior, e, como não podia faltar, Coisa Nossa. O evento conta, ainda, com as participações especiais de Milsinho, Anna Christina, Dhi Ribeiro e Fiola Travassos, além dos sets dos DJs Leo Cabral e Kashuu. As entradas são gratuitas, mediante a retirada de ingressos pelo Sympla.



O projeto, realizado com recursos do Fundos de Apoio à Cultura (FAC), é viabilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC).

Cidade Pioneira

A cidade escolhida como palco para este grande encontro traz no nome uma homenagem aos candangos, homens e mulheres que fizeram parte da construção da Capital Federal transformando Brasília em uma nova morada. Sendo assim, a proposta do projeto musical visa, também, enaltecer a história e tradição do samba candango e, por isso, tem como inspiração datas, feitos e nomes que marcaram e seguem inspirando novos sambistas do DF.

Saudação ao Marcelo Sena

Segundo Erico Grassi, idealizador do Pioneiros e das demais edições do Canteiro do Samba, o projeto foi criado e pensado para acontecer em 2020. Porém, em decorrência da COVID-19 teve que ser adiado. O que o produtor não imaginava é que com o fim da pandemia, quando finalmente a realização se tornara possível, Marcelo Sena, amigo de longa data, não estaria mais presente.



“Quando estava escrevendo o Pioneiros do Samba, conversei com Marcelo, contei sobre a ideia de realizar um evento na Candangolândia por ser uma cidade pioneira, falei sobre a proposta de reunir nomes e grupos fundamentais do samba de Brasília, e que, obviamente, não poderia faltar o grupo Coisa Nossa. Ele prontamente aceitou o convite e disse: ‘eu acho que tenho a ver com o pioneirismo, né, comecei a cantar em 79’. Ainda tenho os áudios que trocamos”, relembra Erico, emocionado.



Para Nivea Medeiros, esposa de Marcelo, o projeto vai além e proporciona uma homenagem à cidade. “Eu achei lindo, não apenas pelo Marcelo, mas pelos cantores e cantoras da cidade. Milsinho, Dhi Ribeiro, 7 na Roda, pessoas e grupos que realmente fazem a diferença para a cultura de Brasília. Eu acho que o projeto é muito positivo para a cidade, para os músicos, para a população, e, principalmente, por trazer a figura do Marcelo que é a cara do samba candango”, comenta.





Confira programação completa:

· 16h – DJ Leo Cabral

· 18h – Grupo Amor Maior + Part. Milsinho

· 19h30 – DJ Leo Cabral

· 20h – Grupo Coisa Nossa + Part. Anna Christina

· 21h30 – DJ Kashuu

· 22h – 7 na Roda + Part. Dhi Ribeiro e Fiola Travassos

· 00h – DJ Kashuu

· 01h – Término

Serviço – Pioneiros do Samba

Data: 29 de abril

Horário: a partir das 16h

Local: Praça dos Estados – Candangolândia

Classificação: livre

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/canteiro-do-samba-pioneiros-do-samba/1946857?share_id=em640