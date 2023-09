‘Patrulha Canina, o Musical – Corrida de Resgate’ chega a Brasília

A turnê nacional super especial com os filhotes heroicos mais amados da Nickelodeon já tem data confirmada na capital

“Patrulha Canina, pro farol!”

A turnê nacional super especial com os filhotes heroicos mais amados da Nickelodeon já tem data confirmada em Brasília. O live show ‘Patrulha Canina, o Musical – Corrida de Resgate’ chega à capital no dia 24 de setembro para apresentação no Centro de Convenções Ulysses, com ingressos a partir de R$ 25.

É o dia da Grande Corrida da Baía da Aventura entre a Prefeita Goodway e o Prefeito Humdinger, da Baixa de Névoa. Mas a Prefeita Goodway simplesmente não está em lugar nenhum. Para essa importante missão, Ryder convoca Marshall, Chase, Skye, Rubble, Rocky, Zuma e Everest. Usando suas super habilidades e trabalhando em equipe, provam que nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno.

Através de um enredo único e de músicas animadas, a Patrulha Canina, sob o comando do Ryder, compartilha lições importantes para todas as idades sobre cidadania, habilidades sociais e solução de problemas, à medida que realizam vários salvamentos durante a corrida, até a linha de chegada.

Desde sua estreia no outono de 2016, Patrulha Canina, O Musical! já foi visto por mais de 4,3 milhões de pessoas, proporcionando aos fãs, em mais de 40 países, uma produção inesquecível ao estilo da Broadway.

Este é um espetáculo interativo, ao vivo, que encoraja a plateia a se envolver, através de chamadas e respostas com o público, ao dançar o ‘Pup Pup Boogie’ (Dancinha dos Filhotes) e ajudar os filhotes a resgatar a Prefeita Goodway a ganhar a corrida! Com cenário teatral clássico, com uma parede de vídeo de alta tecnologia, famílias são visualmente transportadas para um ambiente autenticamente Patrulha Canina, incluindo locais da série de TV, como Baía da Aventura, a Torre de Vigilância, Ilha da Foca, Fazenda da Yumi e Montanha do Jake.

Serviço

‘Patrulha Canina, o Musical – Corrida de Resgate’

24 de setembro

A partir das 18h

Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental)

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Classificação indicativa livre

Informações: @giralprojetos