Parque Granja do Torto recebe Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval nos dias 26, 27 e 28 de janeiro

Com realização do Instituto Qualificação e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, o evento traz atrações musicais, gastronomia e brinquedoteca. Os ingressos gratuitos devem ser retirados previamente no Sympla com doação de 1kg de alimento não-perecível

Para aquecer os ânimos para a temporada carnavalesca em Brasília, vem aí a Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. O evento, realizado pelo Instituto Qualificação Brasil com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, será realizado no Parque Granja do Torto. A programação é bem completa para toda a família com atrações musicais, praça de alimentação e brinquedoteca para as crianças. Para participar, basta retirar o ingresso previamente pelo Sympla com doação obrigatória de 1kg de alimento não perecível na entrada no evento. A arrecadação será enviada para o Lar dos Velhinhos em Águas Lindas.

O destaque do evento, sem dúvidas, será as atrações musicais, incluindo Max e Luan, Bloco Santo Pecado, Rick & Rangel, Boka de Sergipe, DJs, entre outros nomes que serão definidos em breve. A resenha terá um espaço de happy hour com grupos de pagode no espaço “Villa Boechat” e no Galpão em frente ao estacionamento, as bandas principais irão garantir a animação do público. No dia 26 de janeiro, a resenha começa às 18h e nos dias 27 e 28, a partir de 13h.

“Estamos animados com esse evento que promete agradar toda a família e já ser uma preparação para o Carnaval da capital. Esperamos que todos aproveitem os três dias de muita música boa, comida gostosa e diversão em um ambiente seguro ”, declara David Tavares, um dos organizadores do evento.

Além da música, a gastronomia também será um ponto alto do evento. Uma praça de alimentação será instalada com opções irresistíveis como costela de chão, arroz carreteiro, hambúrguer, feijoada, churrasquinho, batata frita, entre outros, com preços a partir de R$ 12. Uma brinquedoteca monitorada também estará disponível para as crianças, proporcionando entretenimento e segurança para as famílias que participarem do evento.

“Durante o evento, serão abordados e sinalizados temas ainda relevantes como “Se beber não dirija” e “Não é não!”, enfatizando a responsabilidade e o respeito entre os participantes. Queremos com isso conscientizar ainda mais pessoas de que é possível sim um evento organizado e seguro para todos”, enfatiza Uelinton Jorge Dias da Luz, presidente do Instituto Qualificação. A expectativa é de que mais de 6 mil pessoas passem na Resenha do AGRO-Edição Pré-Carnaval.

Serviço:

Resenha do AGRO – Edição Pré-Carnaval

Local: Parque Granja do Torto

Ingressos e mais informações: Sympla

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

Classificação indicativa: livre