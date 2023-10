Paraná, Ícaro & Gilmar, Fred & Fabrício, Barbara Labres e Evoney Fernandes agitam 1ª edição da Churrascada PGT

Juntando música e gastronomia, evento ocorre na Granja do Torto neste fim de semana

De sexta-feira (6) a domingo (8), o Parque de Exposições da Granja do Torto receberá a primeira edição da Churrascada PGT. O evento, que reúne música e gastronomia, contará com shows de diversos nomes nacionais, como Paraná, Ícaro & Gilmar, Fred & Fabrício, Barbara Labres e Evoney Fernandes.

Na sexta (6), dia da abertura, tem Neto & Viana às 18h; Rick & Rangel às 20h; Paraná às 22h; e Ícaro e Gilmar a meia-noite. Das 18h às 20h, haverá promoção com dose dupla de cerveja, gin tônica, pink lemonade e blueberry.

No sábado (7), as atrações musicais se apresentam cedo: às 15h, tem Missô; 18h é hora de pagode com o Benzadeus; às 20h, tem o bloco Eduardo e Mônica; às 22h, Leon Correia; e a 0h, Evoney Fernandes.

No encerramento, a festa começa às 14h, com o grupo Largo Tudo. Em seguida, o pagode continua com o Doze por Oito, às 16h. A DJ Bárbara Labres sobe ao palco às 18h, e a dupla Fred & Fabrício fecha a Churrascada a partir das 20h.

Quanto à gastronomia, vai ter churrasco de chão com costelão e leitão, e também varal de cordeiro com paleta e pernil. Serão 72 horas de churrasco com carnes nobres do Empório Boechat. Entre os assadores presentes no evento estão: Gabriel Lima, Higor Peixoto, Bruno Lobo, Alex Candango, Alejandro e ALejandra Guillen, Nataly Neres, Jennifer Aires, Frederico Barros, Marcelo Oliveira Schelle, Jhones Gomes, Jefferson Faustino, entre outros. Haverá espaço kids disponível nos três dias, fazendo da Churrascada PGT um evento para toda a família.

Parte do valor arrecadado com o evento será destinado a instituições do Distrito Federal que trabalham no combate à violência contra a mulher, afirmam os organizadores.

Serviço

Churrascada PGT

De sexta a domingo, 6 a 8 de outubro

No Parque de Exposições Granja do Torto

Ingressos a partir de R$ 55 + taxa no Primme Ingressos

Classificação indicativa livre

Mais informações: @churrascadapgt