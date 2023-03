Leon Correia segue para turnê nos Estados Unidos

É a quinta vez que o artista se apresenta no país norte-americano. Leon fala da expectativa em entrevista ao JBr

O cantor sertanejo brasiliense Leon Correia embarcou, nesta semana, para sua quinta turnê nos Estados Unidos. Até o próximo dia 27, o artista vai se apresentar em Boston, Riverside, Waterbury e Newark.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Leon conta que, apesar de já ter ido várias vezes aos EUA, a expectativa é sempre grande. “Sempre dá um frio na barriga, a sensação lá é diferente.”

As cidades em que Leon vai se apresentar concentram grande quantidade de brasileiros que poderão matar um pouco a saudade do país natal e do sertanejo universitário que só tem aqui. O cantor promete um repertório com “sucessos atuais que estão tocando nas plataformas, com a nossa identidade, e um show para cima”. “Vamos envolver bastante os brasileiros e ajudá-los a matar a saudade da nossa terrinha”, promete.

Novidades

Além da turnê, Leon Correia vai apresentar outras novidades ao seu público em 2023. A primeira delas é um álbum. “Esse CD vai ter releituras e canções inéditas”, adianta o cantor. O lançamento ainda não tem data definida, mas Leon deve dar spoilers em suas redes sociais.

O álbum deve consolidar de vez Leon Correia nas plataformas digitais, dando sequência ao que a faixa “Sentada Viciosa” começou a fazer. A música, com participação de Nanda Pascoal, chegou recentemente a 1 milhão de visualizações no YouTube. “Foi um divisor de águas, porque, além de nos proporcionar posições e números consideráveis nas plataformas, nos levou para vários lugares do país”, comemora o artista.

