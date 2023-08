Pabllo Vittar, Gloria Groove e Duda Beat agitam o Na Praia

Shows serão no sábado (12); no domingo (13), complexo estará reservado para o day use de Dia dos Pais

A sétima semana de festival no Na Praia contará com três shows. No sábado (12), desembarcam em Brasília as artistas Pabllo Vittar, Gloria Groove e Duda Beat.

No domingo (13), o Na Praia convida os brasilienses ao day use especial de Dia dos Pais. A ideia é que as famílias aproveitem setores do festival como a Prainha Azul (espaço infantil para crianças de 3 a 12 anos), as quadras de esportes e as modalidades aquáticas do Brasília Paddle Club, como canoa havaiana, caiaque, SUP, pedalinho, kitesurf, windsurf e parque aquático inflável.

A Vila Gastronômica também estará de portas abertas com quitutes praianos clássicos, como picolé, sorvete, açaí, espetinho, pastel e acarajé, além de várias opções de pratos elaborados e receitas exclusivas assinadas pelos chefs do complexo.

Os ingressos estão à venda pelo app/site R2 com.vc ou site napraia.com.vc.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Day Use Dia dos Pais: a partir das 8h, com entrada até às 18h e encerramento às 21h.

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival