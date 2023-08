Palco Obi apresenta espetáculo de música preta no Teatro dos Bancários

Com shows de Kel, Talíz e Marcelo Café, a festa ocorre no Teatro dos Bancários, nesta quinta (10), a partir das 20h

A Obi Produtora de Cultura apresenta, nesta quinta-feira (10), a 3ª edição do Palco Obi, um evento de arte e cultura que dá destaque a artistas negros do Distrito Federal e Entorno. A festa ocorre no Teatro dos Bancários, a partir das 20h.

Os artistas confirmados são o rapper Kel, que promete misturar hip hop e ritmos latinos; a cantora Talíz, com o melhor do R&B; e o sambista Marcelo Café, já consagrado no cenário musical brasiliense. A Curto Groove atuará como banda de apoio, e a abertura fica a cargo da DJ Negritah, no foyer do Teatro.

Após a realização de sua primeira edição na Cervejaria Criolina, em 2019, e a segunda no Bar Conceito, em 2021, o Palco Obi, em sua nova fase, aposta na versatilidade musical de suas atrações, como força de sua curadoria. O evento promete explorar a música preta, autoral e orgânica por meio de um repertório contagiante e instrumentação inédita em relação aos trabalhos gravados já apresentados pelos artistas anunciados, músicas não conhecidas pelo público, colaborações entre os artistas e outras novidades.

Os ingressos custam a partir de R$ 15 no site Shotgun. Haverá venda na bilheteria do Teatro.

Serviço

Palco Obi – 3ª edição

Quinta-feira, 10 de agosto

A partir das 20h

Teatro dos Bancários – 314/315 Sul, bloco A

Ingressos a partir de R$ 15 no site Shotgun

Mais informações: @obitanacasa