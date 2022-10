Oswaldo Montenegro retorna a Brasília em fevereiro de 2023

Com arranjos especialmente criados para esse show concerto, o repertório conta com canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras

Com mais de 40 anos de uma prolífica carreira, Oswaldo Montenegro retorna à capital para se apresentar com a Orquestra Filarmônica de Brasília em 4 de fevereiro em espetáculo único no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

No concerto, a voz potente e o violão sofisticado do cantor-compositor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias de suas canções. Os ingressos estão à venda com preços especiais de lançamento pelo site da Bilheteria Digital.

Com arranjos especialmente criados para esse show concerto, o repertório conta com canções consagradas, como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras, além da participação especial da flautista Madalena Salles, e dos multi-instrumentistas Sérgio Chiavazzoli e Alexandre meu Rei, com quem, antes de se juntar à orquestra, Oswaldo executará dez músicas em clima intimista. Ainda na primeira parte do show, ele bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, transformando o encontro com a plateia num momento único e afetivo.

Montenegro se mantém há quatro décadas comovendo um público imenso e fiel, que não só aumentou como se renovou com o tempo, fazendo deste artista um fenômeno especial na cultura brasileira.

Orquestra Filarmônica de Brasília

Com repertório sinfônico que vai do erudito ao popular, a Orquestra Filarmônica de Brasília (OFB) já se apresentou ao lado de músicos consagrados como Oswaldo Montenegro, Ivan Lins, Roberta de Sá, Hamilton de Holanda, Ellen Oléria, Seu Jorge e tantos outros.

A OFB foi criada em 1985 por jovens músicos da Universidade de Brasília (UnB) e da Escola de Música de Brasília (EMB). É uma organização filantrópica com 37 anos de história transformando vidas. A orquestra possui objetivos sociais, culturais, artísticos e didáticos, buscando apoiar e estimular a preservação dos valores representativos da comunidade brasileira por meio de projetos de ensino e incentivo as artes.