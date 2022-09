Oficinas gratuitas de Literatura de Cordel e Cultura Popular desembarcam no Distrito Federal

“Fantasia, Realidade e Inclusão” leva o cordel e arte junina ao Paranoá e São Sebastião. Evento gratuito e aberto à população

Com o foco na cultura popular ministrada de forma lúdica, o projeto “Fantasia, Realidade e Inclusão” começa nesta sexta-feira, dia 09 de setembro, e levará para a população duas das mais importantes marcas da nossa cultura: Literatura de Cordel e Arte Junina. O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec- DF).

Os eventos contam com atividades culturais gratuitas, entre palestras, bate-papo artistas que fazem a cultura popular do Distrito Federal, distribuição de livros, aulas de arte de cordel, sessões de autógrafos e apresentações das quadrilhas juninas Coisas da Roça – Paranoá e Formiga da Roça – São Sebastião, dia 9 no Paranoá e dia 29 em São Sebastião.

A primeira atividade será no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã – CEDEP (Quadra 9, Conjunto D, AE 1, Paranoá), dia 09 de setembro às 20:30. O CEDEP é uma entidade sem fins lucrativos que atua em prol da educação e cultura na região.

No final do mês, dia 29 de setembro, às 15h, será a vez de São Sebastião receber o projeto, que acontecerá junto à Ação Social Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (PROMOVIDA), localizado na Rua do CAIC, 270. A Instituição atualmente acolhe 200 crianças, na faixa etária de 06 a 14 anos, todas de São Sebastião.

A abertura do evento será com a leitura de Cordel do artista e produtor cultural Michaell Douglas. O talentoso agente cultural é o proponente do projeto. Além da leitura da obra, o artista vai conversar com o público sobre a importância que se tem em manter essas expressões artísticas vivas, de forma contemporânea e inclusiva.

O projeto conta também com a participação das quadrilhas juninas Coisas da Roça, do Paranoá e Formiga da Roça, de São Sebastião. Patrese Ricardo, presidente do Grêmio Recreativo Arraiá Formiga da Roça não esconde o entusiasmo com a participação no projeto.

“São vários anos valorizando a cultura e a arte popular. O projeto “Fantasia, Realidade e Inclusão” é um evento multicultural, com uma programação que atende os diversos públicos, desde a criança, os jovens e os adultos. Que a população do Distrito Federal possa abraçar os livros e desfrutar de muita cultura”, afirma Patrese.

Entusiasta da cultura popular, o idealizador da ação, Michaell Douglas, mais conhecido como Maycolla, reforça a importância do projeto: “deixar claro o passo a passo da criação da temática abordada pelo grupo de dança, desde a escolha de um tema, passando pela musicalidade e chegando à coreografia, que na maioria das vezes comportam elementos de diversas danças populares como: arriúna, xaxado, baião, coco, maracatu, frevo, xote, cacuriá, dentre outras de diversos segmentos da nossa cultura.”

Michaell Douglas: vinte anos de atividade cultural pelo DF

À frente da quadrilha junina Coisas da Roça, único grupo profissional infanto-juvenil do Centro Oeste, Michaell Douglas inova mais uma vez ao apresentar o projeto “Fantasia, Realidade e Inclusão”. O artista e produtor realiza há pelo menos 20 anos um trabalho junto ao movimento cultural do Distrito Federal com intuito de fazer da arte uma ferramenta de transformação social. O proponente é considerado um dos precursores dentro do movimento junino ao desenvolver atividades com acessibilidade, tanto de pessoas com dificuldade de mobilidade quanto de deficiência auditiva.

Michaell Douglas não esquece da acessibilidade e acredita que o movimento cultural deve abraçar a todos: “dançar quadrilha junina não é apenas encarnar um personagem junino, aprender as coreografias e seguir a temática da quadrilha. É entender que o movimento junino tem todo um lado social por trás, podendo participar desse movimento pessoas de todas as raças, cores, gêneros, classes sociais e também aquelas pessoas com deficiências.”

O projeto pretende mostrar a importância das medidas de acessibilidades dentro de um movimento cultural, expondo como surgiu a idéia de inserir a libras nas apresentações da Junina Coisas da Roça e o tanto que são efetivas essas iniciativas.

Serviço:

Fantasia, Realidade e Inclusão chega ao Paranoá e em São Sebastião

Data: 09 de setembro, 20:30, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã – CEDEP (Quadra 9, Conjunto D, AE 1, Paranoá); e

29 de setembro, 15h, na Ação Social Nossa Senhora do Perpetuo Socorro (PROMOVIDA), localizado na Rua do CAIC, 270.

Evento gratuito.