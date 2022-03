O Jardim de Amílcar de Castro e visitas especiais na programação do CCBB Educativo

Em março, atividades que exploram a exposição de Amílcar de Castro e mediação para públicos especiais são destaque do programa educativo

A exposição O Jardim de Amílcar de Castro: Neoconcreto sob o céu de Brasília, com mais de 60 obras de grande porte de um dos maiores nomes da escultura no Brasil, desembarcou no dia 23 de fevereiro para uma longa temporada no CCBB Brasília. Grandes esculturas em aço de Amílcar foram exibidas nos anos 2000, na abertura do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília. Agora, em 2022, voltam para formar um grande projeto paisagístico em diálogo com os vastos espaços abertos do CCBB e com a arquitetura de Oscar Niemeyer. Esse é um belo e necessário encontro e que pode ser explorado durante visitas e atividades especiais desenvolvidas pelo CCBB Educativo para a mostra.

Além das tradicionais visitas mediadas agendadas para o público em geral, vale destacar as visitas inclusivas para públicos especiais: visitas mediadas em libras, guiadas por intérprete ouvinte, e as visitas cognitivas e multissensoriais, para pessoas com deficiências, transtorno do espectro autista e seus acompanhantes, desenvolvidas para explorar memórias, sentidos e sensações.

E também tem a hora de criar! No Laboratório de Artes Visuais, aos sábados e domingos a partir das 14h, após visitarem O Jardim de Amílcar de Castro, as crianças serão estimuladas a experimentações estéticas, colocando a mão na massa para desenvolver atividades práticas. O laboratório de artes é um espaço de troca, investigação e criação sobre as exposições, seus temas e conceitos. Durante o mês de março, a proposta é um estudo da obra de Amílcar de Castro a partir de desenhos de observação feitas em carvão. As vagas são limitadas mediante agendamento prévio através do telefone 61 3222 – 0341 ou [email protected]

Foto/Reprodução

E março também marca o retorno regular dos Encontros com Professores. O objetivo é estreitar laços entre o Centro Cultural Banco do Brasil e as escolas. Uma vez por mês, o CCBB Educativo se reúne com professores de escolas públicas e privadas para explorar as possibilidades pedagógicas das exposições em cartaz. A agenda de março será no dia 23, quando será realizado o primeiro encontro com visita mediada à exposição de Amílcar de Castro, rodas de conversa sobre arte-educação, conceitos da exposição e do artista, além da realização de atividades pedagógicas que poderão ser realizadas no contexto escolar. Serão três horários, às 10h, 14h e 19h, para poder atender melhor a agenda dos professores.

E vale lembrar que ainda dá tempo de participar das atividades e visitas mediadas que dialogam com a Exposição Espelho Labirinto, que fica em cartaz até 13 de março! Confira toda a programação, com horários e formas de agendamento em bb.com.br/cultura.

Serviço

Programa Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Jardim de Amílcar de Castro, Encontro de Professores e visitas mediadas

Atividades diversas – vide programação em www.bb.com.br/cultura

Classificação Indicativa: Livre

Centro Cultural Banco do Brasil – Distrito Federal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: SCES Trecho 2 – Brasília/DF Tel.: 61 3108-7600