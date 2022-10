Nordeste Itinerante retorna com uma série de espetáculos pelo Distrito Federal

Feiras do DF recebem festival itinerante de forró, emboladores de coco e brincantes

O projeto “Forró, Repente, Coco e Brincantes é o Nordeste Itinerante” retorna com espetáculos culturais gratuitos em Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente com artistas da cultura tradicional do Nordeste. O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Os espetáculos serão realizados na Feira Livre do Sol Nascente dia 16 de outubro, na Feira da Guariroba dia 22 de outubro e na Feira Permanente da Quadra 210 de Samambaia dia 23 de outubro, e contará com as seguintes apresentações:

Chicão do Forró e Os Brasas do Nordeste; Dupla de Emboladores Azulão da Mata e Pardal da Saudade; Teatro de Mamulengo Fuzuê; e Dupla de repentistas Chico de Assis e João Santana.

Proponente do projeto, Francisco Antônio de Carvalho, conhecido como Chicão do Forró, não esconde a alegria ao ver o resultado: “Minha alegria é ver que este projeto teve força para ter continuidade. Nossa cultura ocupando as feiras populares com espetáculos de qualidade e gratuitos”.

Cultura nordestina

O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste é patrimônio cultural brasileiro, registrado pelo Iphan, e tem no Distrito Federal o maior número de grupos e brincantes fora da região Nordeste.

“Participamos de uma programação que envolve diversas áreas como música, teatro e repente. As crianças poderão assistir e também experimentar o fazer artístico. Uma forma de estimular o gosto pelas artes desde cedo. Além de oferecer um dia com muita criatividade e alegria para elas”, explica Thiago Francisco, idealizador e coordenador do grupo Mamulengo Fuzuê.

Outro patrimônio cultural brasileiro é o repente. João Santana, um dos maiores representantes do gênero, tem presença confirmada no projeto. “Somos um povo que tem uma diversidade muito rica de manifestações artísticas populares, e o repente é uma delas”, exalta o artista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Projeto Forró, Repente, Coco e Brincantes é o Nordeste Itinerante 2022

Próximas apresentações:

Feira Livre do Sol Nascente: 16/10 (domingo) – 09h

Feira Permanente da Quadra 210 de Samambaia: 22/10 (sábado) – 13h

Feira da Guariroba – Ceilândia: 23/10 (domingo) – 09h

Redes: https://www.instagram.com/nordeste.itinerante/