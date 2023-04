Nathália Cavalcante, ex-participante do The Voice Brasil, faz show no Infinu

Evento marca o lançamento da nova série de vídeos no YouTube da cantora brasiliense

Brasília vai receber no dia 13 de abril, um grande show da cantora Nathália Cavalcante, ex-participante do programa The Voice Brasil. O evento marca o lançamento de um novo projeto da artista, onde serão lançados vídeos no canal do YouTube da cantora. A apresentação vai acontecer no Infinu (506 Sul), às 20h.

Nathália traz no repertório músicas autorais, além de grandes sucessos, e promete encantar o público com sua voz potente e carisma. O show terá a abertura com a artista Maíra Guedes.

Com um timbre marcante, a cantora brasiliense que participou do reality musical em 2016, também já compartilhou o palco com Eduardo Lages, maestro do rei Roberto Carlos, e conta com mais de dez anos de carreira.

“É muito gratificante lançar esse novo projeto em casa, amo Brasília e o calor do povo brasiliense. E neste show, eu quero mostrar um pouco do meu novo trabalho e que as pessoas se divirtam muito”, diz Nathália.

Os ingressos para o show estão à venda no Sympla e custam R$20.

Serviço

Show Natália Cavalcante

Data: 13 de abril

Hora: a partir das 20h

Onde: Infinu – 506 Sul

Ingressos a R$ 20 + taxas no Sympla