Nação Zumbi se apresenta na República do Coentro, em Brasília

Evento será realizado no dia 2 de setembro, no estacionamento da quadra 2 do Setor Bancário Sul

A banda pernambucana Nação Zumbi é a principal atração já confirmada na terceira edição da República do Coentro, em Brasília. O evento será realizado no dia 2 de setembro, no estacionamento da quadra 2 do Setor Bancário Sul.

A República do Coentro é um movimento cultural independente, libertário e democrático, organizado por pernambucanos que amam Brasília. Nesta 3ª edição, o tema é o “Bora Nação!”. São esperadas mais de 4 mil pessoas no evento.

Os ingressos custam a partir de R$ 60 (meia-entrada, 1º lote) no Sympla. Mais atrações e outros detalhes nas redes sociais da República do Coentro.

Serviço

3ª República do Coentro

2 de setembro

A partir das 21h

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada, 1º lote) no Sympla

