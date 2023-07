Na Praia recebe gigantes do rap e da música eletrônica neste fim de semana

Hungria Hip Hop e Tribo da Periferia representam o rap de Brasília no sábado (22); DJs Bhaskar e Mochakk tocam para os praianos no domingo (23)

O festival Na Praia 2023 separou para este fim de semana o melhor do rap e da música eletrônica com apresentações de Hungria Hip Hop e Tribo da Periferia no sábado (22) e Bhaskar e Mochakk no domingo (23).

No sábado (22), Hungria sobe ao palco com novidade: a estreia da turnê do álbum Atmosfera, em que o artista se apresenta acompanhado de uma orquestra sinfônica. Já o Tribo da Periferia apresenta o recém-lançado EP “Acústico na Cachu”.

Serviço

Na Praia Festival 2023 – Marrocos

Data: 30 de junho a 10 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: vendas pelo app/site R2 com.vc ou pelo site napraia.com.vc

@napraiafestival