Musical “Clássicos encantados de Natal” chega em Brasília no dia 19 de novembro

Espetáculo será apresentado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 19 de novembro, às 15h, com uma estrutura grandiosa com bailarinos, orquestra, efeitos de luz e projeções mapeadas que vão encantar os espectadores de todas as idades

As ruas iluminadas, as casas, estabelecimentos e shoppings decorados, Papai Noel recebendo os pedidos dos pequenos – e porque não dos adultos também -, pisca pisca pra lá e pra cá, guirlandas nas portas, filmes, séries e espetáculos natalinos para toda família e que aquecem nosso coração. Sim, a magia do Natal chegou! E para aqueles que amam todo esse clima, uma programação especial é indispensável.

Aqui na capital, a dica para quem adora os projetos natalinos é o musical Clássicos encantados de Natal, que será apresentado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no próximo dia 19 de novembro, sábado, às 15h, com uma estrutura grandiosa com bailarinos, orquestra, efeitos de luz e projeções mapeadas que vão encantar os espectadores de todas as idades.

A história do espetáculo começa quando Bela, uma jovem apaixonada por livros e música resolve apresentar ao público seus amigos, os príncipes e princesas de grandes animações, são eles: Cinderella, Branca de Neve, Rapunzel, Jasmine, Pequena Sereia e as irmãs Anna e Elsa. Durante esse grande encontro eles são surpreendidos pela inesperada visita do Papai Noel, e a partir daí toda uma magia envolve o roteiro que será apresentado.

“O espírito natalino e o mundo encantado dos contos clássicos em um único espetáculo, essa foi a nossa proposta quando decidimos dar vida a esse projeto lindo, onde vamos reunir os principais personagens dos desenhos que fizeram/fazer parte da vida de crianças, jovens e adultos, como Cinderela, Branca de Neve, Elsa, além do Papai Noel, claro. O musical apresenta uma história linda que fala da importância da amizade, lealdade e amor, onde os espectadores são transportados para um mundo encantado com muita música, cor e alegria”, explica Rafael Freire, responsável pelo musical em Brasília.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app Furando A Fila, e custam a partir de R$ 45 (superior lateral), R$ 55 (superior central), R$ 65 (especial lateral), R$ 105 (especial central), R$ 75 (vip central), R$ 90 (gold), R$ 100 (premium), R$ 800 (sofá premium 4 lugares). Os valores são referentes a meia-entrada, com exceção do sofá premium, que é um valor único.

Serviço

Musical “Clássicos encantados de Natal” – Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental, Brasília-DF)

Quando: sábado, 19 de novembro, a partir das 15h

Ingressos: a partir de R$ 45 (meia-entrada), podendo ser adquiridos pelo site ou App Furando A Fila

Classificação indicativa: livre

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações: (61) 9 9829-5232