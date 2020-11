Para homenagear uma figura icônica para a cidade, o CW&Co junto a Reinventto e Labora Printe promovem a 1ª edição da Mostra “Nemm Sempre”, em homenagem ao artista plástico Nemm Soares. Um mescla de cultura, arte, música, gastronomia e sustentabilidade, que acontece entre os dias 27 de novembro e 11 de dezembro, no CW&Co, no SIG.

A mostra, além de ressaltar a importância das obras de Nemm, também celebra o primeiro aniversário do espaço. “Esse encontro é para que a arte do meu pai continue ainda mais presente na vida das pessoas e da cidade, é também para celebrar a memória dele. Há meses estamos pesquisando e desenvolvendo este projeto que era um sonho antigo meu e que com a parceria do CW&Co estamos conseguindo tirar do papel”, diz Pedro Soares, um dos produtores do evento e também filho do artista.

Reconhecido por retratar o inusitado, a história e o cotidiano de forma colorida, Nemm deixou sua marca em obras clássicas e monocromáticas. Suas cores apareceram em vários painéis e esculturas famosas de Brasília, como o Clube do Choro, Bar Brasília, Mercado Municipal, Parrilla Madrid, Piantella, Santa Pizza, Dom Francisco, Dona Lenha, Armazém do Ferreira, por exemplo.

A 1ª edição da Mostra “Nemm Sempre” traz uma série de recriações das obras originais em diversos formatos, tamanhos e texturas. Com arte, música, oficinas e cultura de Brasília. Serão peças únicas, exclusivas e personalizadas, inspiradas nos traços e as características das obras originais do artista.

Sustentabilidade

Levando para frente uma das maiores bandeiras de Nemm Soares, a homenagem aposta também na sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Durante toda o evento, será atendida a hierarquia no gerenciamento dos resíduos sólidos, priorizando a não-geração de lixo descartável e trabalhando com reutilização das matérias.

“Vamos trabalhar, em primeiro lugar, com o retorno dos recicláveis na cadeia produtiva e renda para as cooperativas que realizam este papel fundamental para nossa sociedade e para preservação do meio ambiente”, destaca Rodrigo Barreto, sócio-proprietário do CW&Co, espaço que receberá o evento.

Sobre Nemm Soares

Dono das principais obras em restaurantes de Brasília, o artista plástico Nemm Soares nasceu em Belo Horizonte, mas vivia em Brasília desde 1977. Sua arte se espalhou por vários pontos da cidade. Com um estilo único, suas obras eram conhecidas por cores vivas e traços inusitados. O trabalho do artista pode ser visto nos principais bares e restaurantes da cidade como Clube do Choro, Bar Brasília, Mercado Municipal, Parrilla Madrid, Piantella, Santa Pizza, Dom Francisco, Dona Lenha, Armazém do Ferreira, por exemplo. Neem Soares morreu em 2016, vítima de um AVC.

Programação

Vernissage (dia 26/11 | 19h às 01h)

DJs Barata e Pezão – DJ Chicco Aquino

DJ Cotonete

Andressa Souza e Trio

Performance (marmotagem & CIA)

Pintura painel ao vivo com traços e cores do Nemm (artista Djavan)

Durante os dias da Mostra

27/11 – 20h | Projeto Eletrônico (Doop Jam)

28/11 – 17h | Aula de Circo Kids (marmotagem & CIA)

08/12 – 20h | Oficina de Artes Traços Nemm (artista Djavan)

09/12 – 20h | A arte da Transformação: Construindo uma composteira (Eng. Mayara Menezes)

10/12 – 20h | Palestra Vinho & Arte (Sommelier Rafael Sá)

Happy Hour das 17h às 20h

Todos os vinhos/espumantes com 20% de desconto

Dose dupla de Heineken

Dose dupla de Cozumel

Dose dupla de drinks de Gin

Mostra “Nemm Sempre”

27 de novembro a 11 de dezembro | 20h

Mais informações: (61) 9.8422-3008

CW&Co | Coffee, Wine & Co – SIG Quadra 3 Bloco C loja 68

@coffeewineco