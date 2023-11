‘Mitos do Sertanejo’ se apresentam em Brasília em dezembro

Brasília recebe em 21 de dezembro, os “Mitos do Sertanejo”. O show reúne os consagrados Matogrosso & Mathias e o Trio Parada Dura. A dupla Luiz Miguel & Daniel e o cantor local Belluco também participa da festa. O evento acontece no Espaço Bothanic, a partir das 20h.

O espetáculo já tem ingressos à venda no site Brasil Ticket, a partir de R$ 90.

O Trio Parada Dura tem quase 50 anos de música sertaneja. Donos de canções como “As Andorinhas” e “Telefone Mudo”, os músicos receberam, ao longo de sua carreira, dez discos de ouro, três de platina e um de diamante. O Trio construiu sua personalidade sobre uma base que conta com letras irreverentes, músicas de enorme apelo popular e um nível de produção surpreendente que marcaram a carreira desses grandes artistas. Atualmente, Creone, o mais velho integrante do Trio, canta com o Parrerito, irmão do falecido Barrerito. Os dois dividem o palco com o sanfoneiro Carlos Resende.

Matogrosso e Matias são da mesma era. Possuem quinze discos de ouro, cinco de platina e sucessos como “Boate Azul”, “24 horas de Amor” e “Tentei te Esquecer”.

Artista conhecido no cenário candango, Belluco começou a carreira na música sertaneja em dupla com Bonni. Os cantores iniciaram a carreira em 2007. O primeiro grande hit dos artistas foi a música “Joia Falsa”, em 2012. O pontapé da nova fase de Belluco foi com a gravação do primeiro DVD solo, em Goiânia, em 2019. No repertório, hits consagrados e faixas autorais como ‘Olé”, “Efeito Colateral” e “Bar dos Amigos”.

SERVIÇO

Show “Mitos do Sertanejo”

21 de dezembro

A partir das 20h

No Espaço Bothanic – Setor de Clubes Sul, conjunto 17

Ingressos a partir de R$ 80 no site Brasil Ticket

Classificação: 18 anos