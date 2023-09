Mestrinho faz tributo a Luiz Gonzaga no Clube do Choro

Confira a programação do complexo cultural

O sanfoneiro Mestrinho é a atração principal da programação semanal do Clube do Choro. Na sexta (22) e no sábado (23), a partir das 20h30, o artista faz um tributo ao mestre Luiz Gonzaga. Os ingressos custam a partir de R$ 50.

Na sexta (22), o show do Mestrinho é a única atração. No sábado (23), a programação se inicia às 10h com a tradicional roda de choro de aluno e professores e, em seguida, a feijoada com samba. À noite, Mestrinho volta ao palco.

No domingo, 24, a programação é gratuita e inclui a interpretação em libras, iniciando às 16h com o “Piquenique Chorão”. Às 17h, começa o Choro Livre Convida, onde o Regional Choro Livre dividirá o palco com o gaitista brasiliense Pablo Fagundes, o cavaquinista Léo Benon e o flautista Sergio Morais. E para finalizar, Adiel Luna estará no comando do “Domingo no Clube”, com o trabalho “Adiel Luna canta Coco Pernambucano”.

Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

De 22 a 24 de setembro

Shows Mestrinho dias 22 e 23, com ingressos a partir de R$ 50; entrada franca para demais atrações

Ingressos sexta | ingressos sábado

Endereço: Espaço Cultural do Choro – Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental

Classificação indicativa livre

Mais informações: (61) 3226-3969