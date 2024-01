Mayfair: Mezanino da Torre de TV promove evento paulista de house nesta sexta-feira (12)

Em parceria com a TNW Brazil e André Almada, a festa traz na programação os DJs paulistanos Junyo, Ricardo Góii e Abe Nicolas

Para aqueles que aguardavam a chegada da festa Mayfair em Brasília, a oportunidade é agora. O evento, que conquistou os habitantes de São Paulo, acontecerá no Mezanino da Torre de TV, um dos locais mais concorridos da cidade. Com um line-up repleto de house, a Mayfair será realizada nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro. Nomes como os DJs Junyo, Ricardo Góii e Abe Nicolas irão se apresentar a partir das 21h. A realização conta com a parceria da TNW Brazil, sob a liderança do empresário André Almada.

Fundada em novembro de 2021, a TNW Brazil surgiu após o encerramento das atividades do Grupo The Week Brasil, do qual André era sócio fundador, transformando-se em um ecossistema de marcas e novos empreendimentos. Entre eles, destaca-se o High Club em São Paulo, considerado a “nova The Week” pelos residentes da cidade, e a The Home Rio, localizada na zona portuária.

No entanto, André Almada vai além de suas casas fixas, apresentando novos selos de festas e projetos especiais como o Mayfair Lounge Club, situado no bairro dos jardins e, que que em 2024, vai desembarcar em várias capitais e Brasília foi a primeira ser escolhida para esse grande projeto nacional.

“Estar associado a um dos nomes mais influentes no setor de entretenimento e eventos do Brasil como o André Almada é uma oportunidade que já estávamos buscando há um tempo. Iniciar 2024 com essa grande parceria é motivo de muito orgulho para o Mezanino. O evento será uma excelente oportunidade para os brasilienses que apreciam house estarem em um espaço com a vista mais privilegiada da cidade”, comenta João Maione, um dos sócios do Mezanino.

Na programação da festa, destacam-se nomes importantes da cena eletrônica de São Paulo, especialmente no que diz respeito ao house. Ricardo Goii, com mais de 6 anos de atuação, aprimora tendências musicais, transformando-as em um gênero peculiar que mescla house, influências do techno, afro house e disco. O artista elabora os sets utilizando vocais, percussão e bases alternadas.

Abe Nicolas, DJ, modelo e influenciadora com 12 anos de carreira, traz uma fusão do contemporâneo com o clássico em músicas focadas em house, disco e pop music. Com quase 20 mil seguidores no Instagram, Nicolas é um fenômeno na internet, e seu nome está frequentemente nos line-ups dos principais clubs de São Paulo.

Junyo, por sua vez, é um DJ e produtor musical apaixonado pela dance music desde os 12 anos. Sua dedicação em estúdio, carisma ao vivo e músicas fascinantes contribuíram para cativar uma legião de fãs, tornando-se um dos artistas mais requisitados nos clubes do mundo. Autodidata e diligente, Junyo já colaborou musicalmente com outros artistas, além de se apresentar em festivais nacionais e internacionais. O artista agrada a diversos públicos com batidas vigorosas do tribal house ou o dançante house.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Ingresse, com preços a partir de R$ 80, com taxa, e classificação indicativa de 18 anos. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @meza.nino.

Mezanino

O Mezanino BRB ocupa o topo da Torre de TV de Brasília há dois anos com gastronomia inovadora, o melhor da noite e da arte. O espaço é apresentado pelo Banco BRB, com o patrocínio da Beck’s, Chivas, Absolut, Beefeater e apoio da Academia Bodytech. A vista panorâmica em 360º da capital federal é um dos atrativos do local, sem mencionar os ambientes “instagramáveis”, com decoração refinada.

Ao longo desses dois anos, o Mezanino consolidou-se como o destino certo para quem deseja desfrutar do melhor da noite brasiliense. Com a proposta cultural como um dos principais objetivos do projeto, o palco do Mezanino recebeu artistas como Bhaskar, Space Motion, Dubdogz, Cat Dealers, Rooftime, Mochakk, Sharam Jey, Kvsh, Gabe, Barja, Bruno Be, Maz e Liu, entre outros que compõem a lista com dezenas de atrações.

Serviço:

Mayfair

Local: Mezanino – Torre de TV de Brasília

Data: 12 de janeiro sexta-feira, a partir das 21h

Ingressos: Ingresse

Preços: a partir de R$ 80 (meia-entrada unissex) + 10% de taxa

Mais informações: @meza.nino

Censura: 18 anos