Ivy Moraes segue sendo a rainha dos memes do BBB 20: “Brincam comigo”

Não podemos negar que os memes fizeram Ivy Moraes chegar longe dentro do BBB e muito mais nas redes sociais, até hoje a web resgata seus memes e lembranças da influenciadora. Em entrevista à Revista Caras, ela contou que até hoje as pessoas param ela na rua e revela que já deu boas risadas com as lembranças.

“Eu amo que as pessoas compartilham os meus memes. As pessoas me param na rua, brincam comigo e com os meus memes. Eu acho o máximo, adoro e levo super na boa”, afirmou ela, que entrou na atração através da dinâmica da Casa de Vidro.

“Ainda tenho contato com muitas pessoas da casa e a Mari é uma delas. Tenho muito contato com a Marcela, Gisele, Gui, Fly, com o Dani, a Gabi, essas são as pessoas que eu tenho mais contato. A gente às vezes fala”, finalizou.