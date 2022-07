Marvyn se apresenta no Complexo Fora do Eixo nesta quarta

Show está marcado para a partir das 20h. Complexo Fora do Eixo fica localizado no Saan

O cantor Marvyn é um dos convidados desta semana no Complexo Fora do Eixo. O artista se apresenta hoje (13), a partir das 20h.

Marvyn, nascido e criado em Brasília, já encantou o público da capital com suas músicas e letras, inclusive em suas apresentações do ‘Marvyn convida’, projeto próprio onde recebe artistas da música nacional e internacional. Agora, chegou a vez de levar seu som aos frequentadores do novo espaço do Fora do Eixo.

Os fãs poderão adquirir os ingressos antecipadamente pelo site Furando a Fila

Serviço

Local: Complexo Fora do Eixo

Endereço: Saan, Quadra 1

Ingressos antecipados no site: Furando a Fila

Horário: A partir das 20h

Instagram do Marvyn: @marvynoficial