Marcelo Café celebra 50 anos com baile black aberto ao público

Baile do Café – Edição Cinquentão promove uma noite dançante com shows e discotecagem de artistas da cidade, na Birosca do Conic

No próximo sábado (1º), a Birosca do Conic recebe o ‘Baile do Café – Edição Cinquentão’, uma noite dançante regada a Samba Rock, Samba e Charme. Esta terceira edição da festa é comemorativa e traz um ingrediente especial, a celebração de 50 anos do cantor, compositor e sambista Marcelo Café. O baile começa às 22h e é aberto ao público com entrada franca, somente até a meia-noite. Depois das 00h, os ingressos custam R$ 20.

Com apresentação de Singelo Menestrel, a programação do baile abre com show do grupo brasiliense 7naRoda, trazendo seu repertório autoral e deliciosas releituras do samba nacional. Na discotecagem entre os shows, DJ Kazuza e DJ Savana esquentam a pista de dança, conduzidas e swingadas pelas companhias de dança Pegada Black (charme), Escola de Dança UniCD – Corpo Dançante (samba) e Cia Zeijo (samba e gafieira).

Por volta de 1h da manhã, Marcelo Café e banda tomam o palco num show especialmente preparado para a festa, com a participação da cantora Carol Nogueira. O repertório, regado a Samba-Rock e Samba, trará músicas autorais premiadas e já conhecidas pelo público, como “Samba Cura”, “A Revolucão é Preta” e “Coração de Malandro”. Costurando tudo, Café adentra a madrugada interpretando canções consagradas de nomes como Wilson Simonal, Jorge Ben, Só Pra Contrariar, Raça Negra, Tim Maia, Clube do Balanço, Marku Ribas, Bebeto, Sandália de Prata, entre outras.

Junto com Marcelo Café está a banda que já o acompanha em diversos projetos, formada por músicos que movimentam a cena musical do DF: Edson Arcanjo no violão, arranjos e direção musical; Hamilton Pinheiro no baixo; Pedro Molusco no cavaco; Daniel Rodrigues no teclado; Bruno Caselato na bateria; Sandro Dias e Léo Barbosa nas percussões; Filipe Silva no trombone e Westonny Rodrigues no trompete.

Sobre o Baile

O Baile do Café é uma festa/show idealizada e promovida por Marcelo Café para celebrar o Samba Rock, o Charme e artes de rua como o Rap. Na espinha dorsal dessa africanidade, é claro que não poderia faltar o Samba. O evento acontece anualmente e promove encontros entre artistas dos gêneros musicais citados junto a grupos de dança e DJs de Música Black e Old School. É para dançar, celebrar a vida, a arte negra e os encontros.

Marcelo Café

Cantor e compositor de Samba e Samba-Rock, nascido em Niterói (RJ) e morador de Ceilândia há mais de 30 anos. É ativista cultural, militante das causas da negritude e, atualmente, estudante da Universidade de Brasília. Com 20 anos de carreira, Marcelo Café é músico premiado no Distrito Federal e também movimenta a cena artística da cidade com vários projetos independentes, que promovem a democratização da arte e da cultura, principalmente em regiões de periferia, como o “Tardezinha do Samba” e o “Baile do Café”. Com letras que falam do cotidiano, de amor e de questões sociais, o artista vem se destacando por seu posicionamento em relação ao empoderamento de negras e negros perante o racismo e o preconceito, cantando a estética e a valorização da cultura afro-brasileira.

Atrações confirmadas:

Marcelo Café feat Carol Nogueira

7naRoda

DJ Kazuza

DJ Savana

Pegada Black (charme)

Escola de Dança UniCD – Corpo Dançante (samba)

Cia Zeijo (samba e gafieira)

Serviço

Baile do Café – Edição Cinquentão

Quando: 01 de abril de 2023 (sábado)

Horário: a partir das 22h

Local: Birosca do Conic – Setor de Diversões Sul

Entrada: gratuita somente até meia noite, depois R$ 20

Retirada de ingressos (gratuitos): https://shotgun.live/events/01-04-baile-do-cafe-com-7-naroda

Redes sociais: www.instagram.com/marcelocafeoficial