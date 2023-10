Makossa chega à Ceilândia pela primeira vez em novembro

Apresentam-se Markynhos Smurphies, Moises Pretinho, Jake, Chicco Aquino, Chokolaty, Ketlen, Nenzin MC e Melo-T, do Zimbabwe

Após agitar a Galeria dos Estados com a edição Dia e Noite em abril e celebrar os 21 anos do baile com o Festival Makossa em agosto, a Makossa Baile Black apresenta uma edição inédita na Ceilândia. Em parceria com o programa Jovem Expressão, a festa que é referência para a cultura dos bailes black no DF expande suas ações para um dos mais importantes territórios do hip-hop nacional, e talvez o lugar de onde vêm os mais assíduos frequentadores do evento, para além do público do Plano Piloto. A Makossa em Ceilândia acontece no dia 11 de novembro, véspera do Dia Mundial do Hip Hop (12 de Novembro), das 21h às 4h, na Praça do Cidadão. Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) no 1º lote, no site Furando a Fila.

Retornando à Praça do Cidadão após quatro anos, quando participou da 4ª edição do Ruas Convida, em 2019, a Makossa chega agora como festa autoral pela primeira vez à Ceilândia, apresentando oito artistas de peso, a maioria deles da própria RA. Presente na festa de abril e atração indispensável para a atual edição, o DJ Markynhos traz consigo a pura tradição do rap para DJ set no seu bairro de origem. Markynhos, que é natural da Ceilândia, vem conduzindo o paredão de som Smurphies Disco Club, uma das mais importantes referências dos bailes de rap do DF, desde a década de 1990, e promete reunir gerações em torno do seu set cheio de graves.

Passado e presente se unem nesta edição, que conta também com a presença do DJ Moises Pretinho. Originário da Ceilândia, e tendo passado inclusive pelo Jovem Expressão, Moises tem se destacado não apenas por suas raízes, mas também pelo seu trabalho em ascensão na cena musical de São Paulo. Essa fusão de suas influências da Ceilândia com a cena musical efervescente da capital paulista promete criar uma experiência única e cheia de vibrações autênticas para o público presente.

Outra atração que vai embalar a noite é a multifacetada e talentosa DJ Jake. Além de sua habilidade nas pickups, também se destaca como atriz, dançarina e produtora musical, revelando uma versatilidade que transcende os limites da música. A DJ é parte de um movimento musical significativo para as pistas Brasília: o UnderBaile, evento que destaca artistas periféricos, pretos e LGBTs em torno da cultura urbana local. Essa mistura de estilos, perspectivas e expressões artísticas promete dar um toque especial à festa.

O baile também conta com uma atração do Zimbabwe radicada no Canadá há mais de 10 anos. MELO-T é um DJ que se destaca como um dos primeiros na cena da música eletrônica canadense a apresentar sonoridades da música de pista africana. Ele não só faz sucesso em solo canadense, mas também tem realizado shows em diversos países ao redor do mundo. A musicalidade de MELO-T abrange uma variedade de gêneros distintos e únicos em um som puro e melódico conhecido como “Electronic Afro Dance Music”, que combina Afro House, Afrobeats, Amapiano, R&B e o som orgânico dos tambores, que dá aquela batida especial.

A festa não estaria completa sem a presença do DJ residente Chicco Aquino. Veterano na Makossa, Chicco é mestre em criar uma atmosfera perfeita, onde os presentes se entregam à experiência única do baile. Nesta edição, Chicco Aquino prepara uma retrospectiva aos 21 anos de baile Makossa com a participação de grupos de danças urbanas durante o set.

Também passam pela pista da Makossa Ceilândia os DJs residentes Chokolaty e Ketlen. Mestre das pickups do rap candango e figura consagrada na cena musical de Brasília, Chokolaty é garantia de ritmos envolventes e seleções musicais que atravessam décadas da música negra de pista. De um lado a tradição e de outro a novidade. Juntando-se ao time de residentes no início deste ano, a DJ Ketlen que já conquistou seu espaço com maestria, traz uma perspectiva fresca e contemporânea à festa, conectando o baile às novas gerações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra novidade desta edição é a parceria com o Perifa Brechó, feira itinerante que roda as periferias do DF levando moda sustentável e artesanato autoral. A feira desembarca na Makossa com uma seleção de cinco marcas do quadradinho. Marcam presença nesta parceria da Makossa e Perifa Brechó, empreendimentos como The JJ Plan e Nasty Brechó; as trancistas do Studio Afro Camaleoa e da Perifa Afro Hair; e a loja Pxl Accessories.

Não poderia faltar o Circuito Makossa de Danças Urbanas, que já se consolidou como uma tradição do baile, e é um dos momentos mais aguardados do evento. Nesta edição, o público vai presenciar um showcase All Styles, uma viagem pela história de danças urbanas, com uma diversidade de estilos, percorrendo a evolução dessa forma de expressão artística ao longo do tempo.

Jovem de Expressão

O programa Jovem de Expressão é fruto da parceria entre o Instituto CNP Brasil e a Rede Urbana de Ações Socioculturais (Ruas). Atua há mais de 15 anos no Distrito Federal, beneficiando milhares de jovens. Presente em Ceilândia, busca promover a saúde e bem-estar de jovens de 18 a 29 anos, prevenindo violência, crime e uso de drogas por meio de ações de terapia comunitária. O programa é uma iniciativa integral que, além de oferecer oportunidades, fortalece comunidades, criando um ambiente propício ao crescimento e desenvolvimento dos participantes.

Serviço

Makossa Baile Black Ceilândia em parceria com Jovem Expressão

Sábado, 11 de novembro de 2023

A partir das 21h

Na Praça do Cidadão – EQNM 18/20, Ceilândia Norte

Ingressos a partir de R$ 10 no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos (menores só entram acompanhados dos pais)

Mais informações: @makossabsb