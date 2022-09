MAB e Concha Acústica tem agenda cultural gratuita neste fim de semana

Oficina de História da Arte Moderna, Projeção Visual Mapeada e Circuito de Feiras Colaborativas fazem parte da programação

Neste final de semana, os brasilienses poderão contar com uma programação gratuita em alguns pontos turísticos da cidade. O Museu de Arte de Brasília (MAB) oferece uma Oficina de História da Arte Moderna com o professor Igu Krieger e um espaço com Projeção Visual Mapeada, onde estarão disponíveis fotografias projetadas do fotógrafo polonês Jankiel Gonczarowska. Já na Concha Acústica, haverá o Circuito de Feiras Colaborativas com 15 expositores.

Todas as ações são realizadas pela Associação Amigos do Futuro com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.

Circuito de Feiras Colaborativas na Concha Acústica

No sábado e domingo, 17 e 18, haverá mais uma edição gratuita do Circuito de Feiras Colaborativas, que estreou em agosto de 2021. No fim de semana, 15 expositores estarão presentes na Concha Acústica expondo produtos e artigos de artesanato, uma forma de conectar pessoas e fortalecer pequenos negócios locais. A feira, que é gratuita, acontece de 14h às 20h. A ação começou no dia 03 e acontece todos os finais de semana de setembro.

Oficina de História da Arte Moderna e Projeção Visual Mapeada no MAB

Para os apaixonados por História e Arte, o Museu de Arte de Brasília (MAB), que faz parte do Complexo Beira Lago, para aproximar o público das Artes, promove no próximo sábado (17) uma oficina de História da Arte Moderna, de 09h às 13h, com o professor Igu Krieger. Na oficina, será possível estudar e conhecer mais sobre a arte moderna que surgiu em uma conjuntura cheia de elementos complexos entre o fim do século 18 e o início do 19. Para participar, as inscrições devem ser feitas com antecedência pelos telefones (61) 99246-3245 ou (61) 3306-1375. Vale lembrar que as aulas do projeto gratuito Oficinas no Museu contam como horas de ações formativas.

Outra programação no MAB é a Projeção Visual Mapeada de 10 a 21 de setembro, onde estarão disponíveis fotografias projetadas do fotógrafo polonês Jankiel Gonczarowska. O trabalho apresenta registro fotojornalístico e pessoal de Gonczarowska durante a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, com fotos da construção da nova capital e desse grande processo de transição na história do Brasil. A visitação gratuita acontece de quarta a segunda, sempre das 10h às 19h.

Serviços

Oficina de História da Arte Moderna no MAB

Quando: 17 de setembro, sábado

Horário: 9h às 13h

Onde: SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1

Mais informações: (61) 9 9246-3245, (61) 3306-1375 e Instagram (@museudeartedebrasilia)

Projeção Visual Mapeada no MAB

Quando: até 21 de setembro

Horário: 10h às 19h

Onde: SHTN Trecho 1, projeto Orla Polo 03, Lote 05, SHTN Trecho 1

Mais informações: (61) 9 9246-3245, (61) 3306-1375 e Instagram (@museudeartedebrasilia)

Circuito de Feiras Colaborativas na Concha Acústica

Quando: 17 e 18 de setembro, sábado e domingo

Horário: 14h às 20h

Onde: SCEN, próximo do Museu de Arte de Brasília

Mais informações: @ccbeiralago e @concha_acustica_df