Liniker confirma nova data em Brasília: 17 de dezembro

Cantora apresenta primeiro álbum solo ‘Indigo Borboleta Anil’ no Ulysses Guimarães, com o DJ Umiranda no comando da festa que antecede o show

Após ter show adiado devido a problema de saúde, Liniker confirma nova data em Brasília no mesmo local e horário. Em 17 de dezembro a cantora desembarca na capital com a turnê de seu novo disco Indigo Borboleta Anil, trabalho que está indicado a três Grammy Latino. O espetáculo terá apresentação única no auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 22h. Os ingressos já adquiridos continuam valendo para a nova data. E novos podem ser encontrados no site da Bilheteria Digital.

Agora melhor, o concerto ganhou novas atrações, como a participação do DJ Umiranda tocando na pista de dança do foyer para abrir a noite. O show também conta com um novo setor em homenagem a um dos novos hits da cantora: o camarote BABY, assinado pela Casa Valduga, localizado no nível superior, próximo ao palco, com open bar de cerveja, drinks com vodka e gin – além de muito espumante rose, é claro.

Na turnê que traz à capital, a cantora paulista apresenta o seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil. Com a participação de Milton Nascimento, Tássia Reis, Orkestra Rumpilezz e Orquestra Jazz Sinfônica, o disco traz diversas referências do universo de Liniker.

“Eu me vejo nele”, comenta a cantora, que afirma: “É um álbum de música do começo ao fim: nas pausas, nos silêncios, nos textos e nas trocas”. Os quase cinquenta minutos do disco também adicionam algo à singularidade dele, tendo faixas mais longas que permitem a exploração completa de muitas das memórias, experiências e pensamentos da cantora.

Cartas escritas e nunca enviadas. Este foi o ponto de partida das primeiras letras do primeiro álbum solo de Liniker. As músicas, que falam muito de quem a artista é hoje, surgiram de um profundo exercício que ela fez de olhar para o passado e se conectar com sua ancestralidade, colocando-se por inteira em cada uma das canções.

Índigo Borboleta Anil está indicado a três prêmios Grammy Latino, que será entregue em novembro: Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, Melhor Álbum de Engenharia de Gravação, e Melhor Canção em Língua Portuguesa (Baby 95). O álbum carrega um mix de samba, MPB, groove e blues.

Longe dos palcos desde o início da pandemia e recém separada do antigo grupo Liniker e Os Caramelows, com o qual gravou dois álbuns, a cantora compartilha a alegria de voltar aos shows.

“Senti tanta saudade das apresentações ao vivo, da vibração que a energia da música causa na frequência quando a gente se junta, daquele olho no olho que só́ quem viveu sabe.”, afirma a artista, que assina a direção musical do show ao lado de Julio Fejuca.

Umiranda

Para esquentar ainda mais o show, o foyer do teatro vai se transformar em uma festa para celebrar esse dia tão especial: a primeira vez que uma artista trans se apresenta no palco do Ulysses. E para animar e deixar essa data ainda mais inesquecível, o DJ Umiranda vai abrir a pista de dança às 20h.

Residente do festival Melanina, um dos maiores eventos de Brasília dedicado à música preta, Umiranda começou a carreira de DJ em 2015 e vem se destacando desde então pela técnica, criatividade, diversidade musical e carisma.

Além das indicações ao Grammy, Liniker vive um grande momento com o seu trabalho atual eleito como o melhor álbum do ano no 5º Women Music Festival (WMF) 2021. O WMF, por ser uma plataforma de música e tecnologia focada no protagonismo feminino, torna-se ainda mais simbólico para ela, que também teve o Indigo Borboleta Anil como o mais votado pelo público na categoria “Álbum do Ano”, na premiação Song Pop 2022.

Serviço

Liniker e a turnê de Indigo Borboleta Anil

Local: Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, DF

Data: 17 de dezembro

Horário: 22h

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital