JAM (Jazz + Soul) ocupa a Infinu às quartas-feiras

Nesta quarta-feira (19), o JAM convida Natalie Cressman & Ian Faquini

As quartas-feiras da Infinu Comunidade Criativa (506 Sul) agora estão com uma nova pegada para o público curtir o início de noite com muito jazz. Idealizado pelo renomado músico/baixista Oswaldo Amorim, o evento JAM (JAZZ + SOUL) traz músicos de sucesso ao local com um repertório eclético em uma noite cheia de surpresas, improvisos e tributos a eternos e reconhecidos compositores do Jazz.

E nesta quarta-feira (19), o JAM convida Natalie Cressman & Ian Faquini para uma noite que perpassa por clássicos dos compositores no show “Jazz e Outras Bossas”. Às 20h30, na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), com participação especial do cantor Adriano Faquini.

O termo Jam Session faz parte do vocabulário dos músicos do gênero. Trata-se, acima de tudo, de um encontro entre músicos para fazer um som descontraído com forte ênfase na improvisação, sem que necessariamente haja um repertório pré-definido. Em bares e clubes de jazz é comum que após o número principal, os músicos presentes sejam convidados para subir ao palco e tocar junto com a banda sem nenhum ensaio prévio (a famosa “canja”). Agora, o evento idealizado pelo multiartista Oswaldo Amorim tomou conta das quartas da Infinu Comunidade Criativa com essa pegada e o nome JAM (JAZZ + SOUL).

Serviço:

JAM (Jazz + Soul)

Todas as quartas, a partir das 20h

Salão interno da Infinu Comunidade Criativa – 506 Sul, bloco A, loja 67

Ingressos a partir de R$ 25 pelo Sympla