Israel e Rodolffo fazem show gratuito no Sesc+Sertanejo, em Planaltina-DF

A cidade de Planaltina-DF vai receber, no próximo dia 30, a 1ª edição do projeto Sesc+Sertanejo. O evento gratuito será realizado no local que, em breve, abrigará a nova unidade do Sesc-DF. Na programação, estão a cantora Lia Almeida, a dupla Willian e Deivid e a atração principal: Israel e Rodolffo.

A expectativa do Sesc é que 12 mil pessoas compareçam ao evento. Os interessados devem retirar o ingresso na sede da Administração de Planaltina ou na unidade do Sesc Presidente Dutra, localizada no Setor Comercial Sul, conforme as seguintes datas e horários:

Administração de Planaltina

18 a 22 de setembro – 9h às 18h

23 de setembro – 9h às 16h

25 a 29 de setembro – 9h às 18h

Sesc Setor Comercial Sul

De 18 a 22 de setembro – 9h às 19h​

De 22 a 29 de setembro – 9h às 19h

O calendário de retirada seguirá conforme a disponibilidade dos convites. Além disso, será permitida a retirada de até dois ingressos por CPF.

Com a abertura dos portões prevista para as 17h, o​ evento é gratuito e tem como cenário a Estância Mestre D’Armas, às margens da BR 020 ​(ao lado da Construcom), proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer o espaço que em breve estará à disposição da comunidade, com serviços de educação, lazer, esporte e cultura.

SERVIÇO

Sesc + Sertanejo

Quando: 30 de setembro

Abertura dos portões: 17h

Local: Estância Mestre D’Armas, às margens da BR 020 ​(ao lado da Construcom)

Informações: www.sescdf.com.br