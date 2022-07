Horta Cozinha Criativa lança projeto cultural para valorizar artistas locais

Com o intuito de fomentar a cena artística da cidade, restaurante traz apresentações de forró e samba nesta quinta e sexta



Visando fomentar ainda mais a cena artística da capital federal, o Horta Cozinha Criativa, na 202 Sul, lança nesta semana o projeto Horta Cultural, que reúne artistas da cidade em apresentações especiais e intimistas. O restaurante recebe atrações: na quarta (13) e sexta-feira (15), a partir das 19h.

Na quarta, a noite será com uma roda de choro especial, com apresentação do grupo Dudu Maia e Regional. A sexta fica por conta de Breno Alves & Trio.

A programação é um incentivo para que artistas da cidade divulguem o seu trabalho. “Nossa intenção, além de movimentar a cena cultural da cidade, é trazer para mais perto do nosso público algumas manifestações artísticas, e dar a possibilidade dos profissionais de apresentar e expor o seu talento, como uma vitrine”, explica o chef e empresário Matheus Camargo, à frente do restaurante.

Ainda como parte do projeto, a casa vai promover, em breve, uma feirinha com produtores locais, que vai contar com expositores de produtos orgânicos, artesanato, utensílios em cerâmica, macramê, entre outros.

Horta Cultural

Data: 13 e 15 de julho

Horário: a partir de 19h

Couvert artístico (opcional): R$ 10

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30 às 15h30, e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (61) 99558-2842

Instagram: @hortabsb