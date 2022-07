Gelateria chega a Águas Claras nesta semana

Inauguração da unidade da Cremeria Italiana ocorrerá em dois dias consecutivos

Conhecida por levar o legítimo gelato italiano aos consumidores do Distrito Federal, a Cremeria Italiana inaugura uma nova unidade em Águas Claras nesta semana. A nova unidade fica na Rua das Pitangueiras, Lote 3, Loja 12. O evento de lançamento ocorre nos próximos dias 14 e 15, a partir das 17h.

Detentora do prêmio de melhor gelato do país em 2019, segundo o Brasil Gelato Festival, a Cremeria Italiana conta atualmente com uma unidade na capital, localizada Asa Sul. De acordo com o Mestre gelatier e proprietário, Paolo Calanchini, a demanda do público foi fundamental para a escolha da localização da nova unidade. “Em 2022, a Cremeria completa 20 anos de existência. Durante essa longa trajetória, fico feliz em salientar que a qualidade de nossos gelatos não só permanece intacta, como melhora a cada dia, devido aos nossos rigorosos processos de preparação e de escolha de insumos; fatores responsáveis pelo enorme sucesso perante o público e os especialistas do ramo gastronômico”, ressalta o empresário.

Cardápio

Com mais de 20 opções exclusivas compondo o cardápio, a Cremeria Italiana aposta em sabores tradicionais, que já são conhecidos pelo público, e em novas combinações para surpreender os consumidores. Entre eles, destacam-se o Fior Di Latte, feito com baunilha de madagascar e creme de leite fresco; Fragola, produzido com morangos in natura selecionados; Dolce Di Latte, feito com o mais puro doce de leite argentino, e o carro chefe da casa, o Crema Modenese, gelato de creme ao mel, mesclado com caramelo de vinagre balsâmico de Modena e coberto com crocante de pistache salgado, premiado em 2019 no Gelato Festival.

Para aqueles que não podem abusar do açúcar ou não querem abandonar a dieta, a Cremeria Italiana também possui opções de gelatos sem açúcar e sem lactose, como o Cioccolato e Coco Zero, que são feitos com ingredientes frescos utilizando apenas adoçantes naturais.

Já no âmbito da cafeteria, além das bebidas tradicionais e especiais, como o café expresso, o caffè macchiato e o cappuccino italiano, a gelateria também disponibiliza uma seleta variedade de sobremesas refinadas. Assim como o Tiramisu autoral, feito com queijo mascarpone produzido no local, café e licor de marsala, a Cremeria Italiana oferece diversas opções de brownies, petit gateau, strudel, tortas, waffles doces e salgados e quiches artesanais.

A gelateria também atende no delivery. Para os amantes de sorvetes que querem desfrutar da iguaria sem sair de casa, é possível realizar pedidos através da plataforma de delivery digital.

Foto: Divulgação

Serviço

Inauguração Cremeria Italiana em Águas Claras

Data: 14 e 15 de julho

Horário: a partir das 17h

Endereço: Rua das Pitangueiras, Lote 3, Loja 12, Águas Claras

Instagram: @cremeriaitalianabsb

Site: cremeriaitaliana.com.br