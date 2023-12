Globo de Ouro faz mistério sobre apresentador, e humoristas recusam convite

Premiação segue na luta para manter a relevância na indústria após enfrentar fortes críticas em 2021, quando o jornal Los Angeles Times denunciou a falta de representatividade entre os jurados

A próxima edição do Globo de Ouro já tem seus indicados, mas ainda não tem apresentador, faltando quatro semanas para a cerimônia de entrega dos prêmios. Produtores executivos da cerimônia, Glenn Weiss e Ricky Kirshner disseram ao Variety que devem fazer o anúncio do nome nos próximos dias.

“Temos ou não temos [um apresentador]?”, disse Weiss, fazendo mistério. “Temos que deixar algum espaço para ter algum anúncio interessante até a premiação”. Kirshner afirmou que ainda faltam quatro semanas para a cerimônia, marcada para o dia 7 de janeiro nos Estados Unidos, e eles terão um apresentador até lá.

Os comentários foram feitos depois que humoristas como Chris Rock, Ali Wong e Will Arnett teriam recusado convites para apresentar o evento. Essas informações são da CNN.

O Globo de Ouro passou por mudanças para sua edição de 2024. Vai ser a primeira cerimônia desde que ela foi vendida à Dick Clark Prods. e à Eldridge Industries, que adquiriram os direitos da agora extinta Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, a HFPA.

Sob nova direção, o Globo de Ouro mudou seu quadro de votantes. Segundo Helen Hoehne, presidente da premiação, há mudanças estruturais em curso, algo a que “todo mundo está se adaptando”, e que “foi para o melhor”.

Agora, o corpo de votantes cresceu e abrange 300 pessoas, sendo que 47% são mulheres e 60% representam alguma diversidade racial ou étnica. Além disso, três membros foram expulsos por violar condutas da premiação, e outros 15 votantes deixaram o quadro.

Para Hoehne, as indicações do prêmio de 2024 são “um reflexo do corpo de votantes internacionais” porque “há muitos filmes internacionais indicados”. “Temos 300 votantes de 75 países representando 60% de diversidade. Você vê vários desses filmes aparecendo na categoria de melhor filme que talvez não estivessem lá antes, porque agora é uma perspectiva mais global.”

O Globo de Ouro anunciou na manhã desta segunda-feira (11) os indicados à sua 81ª edição, que acontece em 7 de janeiro do ano que vem. O filme que recebeu mais indicações foi “Barbie”, com nove, seguido por “Oppenheimer”, com oito. Entre as séries, “Succession” foi a mais citada, indicada oito vezes.

Entre as novidades está o prêmio de melhor realização cinematográfica e em bilheteria. A categoria foi criada este ano e destaca filmes que tiveram grande desempenho nas salas de cinema, incluindo outros blockbusters como “Taylor Swift: The Eras Tour” e “John Wick 4”.

O Globo de Ouro também vai contemplar agora performances de comédia stand-up, destinada a especiais de humor de mais de 30 minutos lançados nas plataformas de streaming. Entre os indicados do ano, estão Chris Rock e Rick Gervais.

A premiação segue na luta para manter a relevância na indústria após enfrentar fortes críticas em 2021, quando o jornal Los Angeles Times denunciou a falta de representatividade entre os jurados. Isso levou o canal NBC a cancelar a transmissão do evento no ano seguinte, seguido de uma cerimônia de péssima audiência neste ano, com Jerrod Carmichael à frente.

A crise fez com que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood vendesse os direitos do Globo de Ouro e encerrasse suas atividades, após cuidar do prêmio desde 1944. Ele então foi comprado pelas produtoras Dick Clark e Eldridge.

Este Globo de Ouro será a primeira grande premiação de Hollywood após as greves de roteiristas e atores que paralisaram a indústria por mais de cem dias neste ano.