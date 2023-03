Funn Festival está de volta com grandes atrações

Evento ocorre entre 12 de maio e 18 de junho, e os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (21)

O Funn Festival está de volta ao Distrito Federal! Em sua 4ª edição, o evento, produzido pela Funn Entretenimento, ocorrerá entre 12 de maio e 18 de junho.

Dentre as atrações já confirmadas, estão Thiaguinho, Zé Ramalho, Bruno e Marrone, Emicida, Dorgival Dantas, Barão Vermelho e muito mais. As vendas dos ingressos começaram nesta terça-feira (21), pela plataforma Ingresse, e os valores começam a partir de R$ 60 (feminino).

Ao todo, serão 21 dias em funcionamento, às sextas, sábados e domingos, com mais de cinquenta artistas consagrados em diversos gêneros e estilos musicais; 15 operações gastronômicas; parque de diversões para os pequenos; shows e teatros infantis; e muitas atrações para todos os públicos.

Em um espaço de 30 mil metros quadrados, a cenografia do evento promete surpreender o público mais uma vez. A partir do tema “Despertar de um sonho”, o festival traz de volta a alegria e a oportunidade de criar momentos inesquecíveis com toda a família e amigos.

Confira o line-up completo:

Ao longo dos próximos dias, os organizadores devem anunciar mais atrações.

Serviço:

Funn Festival Brasília 2023

Quando: de 12/05 a 18/06

Onde: Parque da Cidade, Brasília-DF

Ingressos: plataforma Ingresse/site do festival

Livre para todos os públicos (consultar classificação para os shows)