Fora do Eixo tem programação variada e comida boa

MC G15, Balalaica, Na Gandaia e Mistura 61 são algumas das atrações. Apresentações acontecem no Sudoeste e no SAAN

Para quem busca boa música e diversão, o Fora do Eixo é opção garantida para curtir ao lado de familiares e amigos. Tanto no bar (no Sudoeste) quanto no complexo (no SAAN) o público encontra uma programação variada para todos os estilos, com MPB, pagode, samba, funk e muito mais.

A casa também serve excelentes drinques, que vão dos clássicos aos autorais. Para beber, chopes a partir de R$ 8 e uma variada carta de drinques. Há ainda os exclusivos Space X (R$ 22): B honeyh, B purê e limão; Apollo 11 (R$ 27): vodka, espuma de gengibre, morango, limão e raspa de limão siciliano; Astronauta (R$ 27): Skol Beats Senses, bananinha e limão; e o Cometa Halley (R$ 27): fireball, suco de limão, soda e limão siciliano.

Entre as sugestões para petiscar, o bar serve Bolinho de mandioca (R$ 35,90); Mix de pastéis (R$ 49,90) com 8 unidades, nos sabores carne ou queijo; Frango a passarinho (R$ 49,90): porção de 1 kg com muito alho; Pastéis de camarão com catupiry (R$ 59,90 – 8 und.) e Isca de frango (R$ 54,90) acompanhado de molho.

Ainda entre os petiscos, pratos especiais como Linguiça artesanal flambada na pinga (R$ 59,90); Calabresa acebolada (R$ 29,90); Filé com fritas na chapa (R$ 119,90): acompanha cesta de pães e adicional de batatas fritas; e Parmegiana a palito (R$ 119,90) com fritas.

Confira a programação musical completa da semana (22/03 a 27/03):

Complexo Fora do Eixo (SAAN)

22/03, a partir das 18h (terça): Balalaica, Trio Balançado, e DJ Thiago May;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

23/03, a partir das 20h (quarta): Gabriel Corrêa, Se Joga e DJ Thiago May;

24/03, a partir das 20h (quinta): MC G15, Hebert Vaz, K2, Japa, Hugo Drop, Kaca e DJ A;

25/03, a partir das 20h (sexta): Raffa, Na Gandaia, Hugo Drop, Fab Sales, Nyka e Kaca;

26/03, a partir das 20h (sábado): Mistura 61, Gabriel Corrêa, Danilo Lira, KLap, K2 e Thiago May;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

27/03, a partir das 18h (domingo): Nossa Galera, Simples Tok, Doze por Oito, DJ Kaca e DJ Wesley Calixto.

Bar Fora do Eixo (Sudoeste)

23/03, a partir das 19h (quarta): Dudu Lacerda

24/03, a partir das 19h (quinta): Lucca e Davi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

25/03, a partir das 19h (sexta): Pagode do PH

26/03, a partir das 13h30 (sábado): Grupo Tanto Faz + Feijoada; a partir das 19h :Grupo Moleque

27/03, a partir das 17h (domingo): Grupo Na Gandaia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Complexo Fora do Eixo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: SAAN, Quadra 1

Horário de funcionamento: Terça, a partir das 19h; Quarta a Sábado, a partir das 20h; Domingo, a partir das 17h.

Instagram: @complexoforadoeixo

Ingressos antecipados no site: furandoafila.com.br