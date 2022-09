Fora do Eixo promove roda de samba neste domingo

O som fica por conta dos grupos Se Joga e Chama Nois

O Fora do Eixo promove, entre várias atrações, uma roda de samba no Complexo (Saan) neste domingo (11). O som fica por conta dos grupos Se Joga e Chama Nois.

Confira a programação completa das casas:

Complexo Fora do Eixo (Saan)

Sexta (09/09): Doze Por Oito, Hugo Drop, Larbac Fab Sales e Kaca.

Sábado (10/09): Zé Felipe e Miguel, Nossa Galera, Pepe, Dj A e Thiago May

Domingo (11/09): Se Joga, Chama Nois e Dj Kaca.

Fora do Eixo Lounge (SIG)

Sexta-feira (09/09): Chama Nois e Thiago May

Sábado (10/09): Nego Regis, Ed Bittencourt, Raffa e Dj Ender

Domingo (11/09): Nossa Galera, Pagode do Vini, Thiago May e DJ RSCKY

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Sexta (09/09): Na Gandaia

Sábado (10/09): Crys e banda e Grupo Moleque

Domingo (11/09): Priscila Bastos e Simples Tok