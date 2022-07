Fora do Eixo oferece pagode, samba, MPB, sertanejo e muito mais

Artistas de Brasília cantam diversos estilos musicais nas unidades do SIG, do Saan e do Sudoeste. Confira a programação

A programação das casas do Fora do Eixo para este fim de semana já foi definida. As unidades Sudoeste, Complexo (Saan) e Lounge (SIG) oferecem muita música de quarta a domingo.

Complexo

No Complexo Fora do Eixo, no Saan, as festas começam na quarta (6), às 20 horas As atrações são: DJ Tubarão (RJ), Gabriel Corrêa, Pagode do PH, Thiago May e Kacá. Já na quinta (7), tem funk na já tradicional 5ª Marcha, com Senx Gang, Caio Hot, Hugo Drop, Dudu Pedera, Gui Detona, Daniel Futuro e Kacá.

Na sexta (8), a partir das 20 horas, o grupo Doze por Oito traz a alegria do pagode para o evento. A noite ainda conta com a turma do Nossa Galera, Arthur Campos, Sidharta e DJ Kacá. No sábado (9), Raffa, Gabriel Corrêa, KLap, DJ A, Larbac e Thiago May agitam a festa. No domingo (3), o espaço recebe Danilo Lira, Simples Tok e Kacá. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Furando a Fila.

DJ A se apresenta no sábado. Foto: arquivo pessoal

Lounge

Já no Fora do Eixo Lounge, no SIG, a programação começa na quinta (7) com Mistura 61 e Thiago May. A sexta (8) começa animada, às 19h30, com Pepe; e, às 21h, com a Bell Lins. O DJ A assume a discotecagem às 23h.

No sábado (9), tem samba, pagode e feijoada. Às 14h30, o grupo Nossa Cor sobe ao palco. A partir das 21h, é a vez do grupo Chama Nóis. Para fechar a noite, às 0h, é a vez do DJ Rscky embalar a pista. No domingo, para finalizar a semana, o Lounge recebe o Grupo Nossa Galera, a partir das 18h, e Thiago May, às 20h.

Mistura 61 está confirmado no Lounge neste fim de semana. Foto: Divulgação

Sudoeste

No Bar Fora do Eixo, no Sudoeste, a quarta (6) é com Priscila Bastos, a partir de 19h, cantando o melhor da MPB e do sertanejo. Na quinta (7), quem comanda a noite é Sérgio Lass. Na sexta (8), tem Samba de Roda da G4, às 19h.

Ed Bittencourt abre os trabalhos do sábado (9), às 14h; a partir das 19h, tem Grupo Moleque; e no domingo, às 17h, o grupo Na Gandaia fecha o fim de semana de samba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ed Bittencourt comanda a roda de samba no sábado. Foto: arquivo pessoal

Veja a programação detalhada:

Complexo Fora do Eixo (Saan)

Quarta (06/07): DJ Tubarão (RJ), Gabriel Corrêa, Pagode do PH, Thiago May e Kaca

Quinta (07/07): Senx Gang, Caio Hot, Hugo Drop, Dudu Pedera, Gui Detona, Daniel Futuro e DJ Kaca

Sexta (08/07): Doze por Oito, Nossa Galera, Arthur Campos, Sidharta e DJ Kaca

Sábado (09/07): Raffa, Gabriel Corrêa, KLap, DJ A, Larbac e Thiago May

Domingo (10/07): Danilo Lira, Simples Tok e DJ Kaca

Fora do Eixo Lounge (SIG)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quinta-feira (07/07): Mistura 61 e Thiago May

Sexta-feira (08/07): Bell Lins, DJ A e Pepe

Sábado (09/07): Grupo Nossa Cor, Chama Nóis e Rsky

Domingo (10/07): Nossa Galera Convida Grupô e Thiago May

Fora do Eixo Bar (Sudoeste)

Quarta (06/07): Priscila Bastos

Quinta (07/07): Sérgio Lass

Sexta (08/07): Samba de Roda da G4

Sábado (09/07): Ed Bittencourt (14h); Grupo Moleque (19h)

Domingo (10/07): Na Gandaia