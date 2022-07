Confira a programação do segundo fim de semana do Na Praia Festival

Está aberta a temporada pé na areia em Brasília! Vai ter samba, pagode, pop e MPB de sexta a domingo

Já tradicional em Brasília, o Na Praia estreou na semana passada e vai até setembro. Nesse fim de semana, tem Anavitória, Jão, Jorge Aragão, Raça Negra, Ferrugem e Vou Zuar.

A programação começa na sexta-feira (8), com apresentação de Anavitória, que trará seu repertório pop com canções como “Trevo”, “Ai, amor e Fica”, e o cantor Jão, com hits como “Coringa” e “Idiota”.

O sábado (9) é dedicado a quem curte samba e pagode, com Raça Negra e Jorge Aragão. Clássicos como “Cheia de Manias” e “É Tarde Demais” e os sambas “Malandro” e “Eu e Você Sempre” estarão nos repertórios.

O domingo tem os cariocas Ferrugem, com os sucessos “Climatizar”, “Pra Você Acreditar”, “Sinto Sua Falta”, e Vou Zuar, donos do hit “Chato Pa Carai”.

O poeta Jorge Aragão é presença confirmada no sábado (9). Foto: Reprodução / Instagram

Além das atrações musicais, no sábado, das 8h às 16h, e no domingo, das 9h às 16h, o local oferece uma programação esportiva, em parceria com a academia O2 Fitness, e muita diversão para a garotada, com o Zunia Na Praia.

O Na Praia está de novo endereço, no Setor de Clubes Sul, abaixo do Clube da Agepol. Com a temática Aloha Hawaii, o Na Praia volta depois de um hiato de três anos por conta da pandemia – a última edição foi em 2019.

Serviço

Na Praia Festival – 1º fim de semana

Sexta-feira – 08/07

Anavitória

Jão

Sábado – 09/07

Raça Negra

Jorge Aragão

Domingo – 10/07

Ferrugem

Vou Zuar

Todos os dias de festival os portões abrem às 18h

Na Praia Festival

Até 11 de setembro

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos: pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc.

De segunda a sexta-feira, o acesso é gratuito para usufruir do dia.

Dia Na Praia (day use): Sábado: R$ 30 e domingo: R$ 50

Os valores dos shows variam de acordo com a programação e o lote dos ingressos.

Meia-entrada social no valor de R$ 5 cobrado no ato da compra, não sendo necessário levar o alimento no dia do evento.

Classificação:

Para o Parque de Experiências, a classificação é livre. Crianças até 12 anos não pagam para entrar das 9h às 13h. Para os shows, a classificação é de 16 anos.

Horários de funcionamento:

Esportes:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 21h (em dias de show, as atividades encerram às 16h)

Sábado: das 8h às 16h

Domingo: das 9h às 16h

Infantil: Segunda a sexta-feira: das 8h às 21h

Sábado e domingo: das 9h às 16h

Dia Na Praia

Sábado e domingo: das 9h às 16h

Entrada apenas das 9h às 13h, permanência no parque permitida até às 16h

Shows Na Praia Festival

Quinta-feira a domingo: das 18h à 1h

*Em dias de show, o fechamento do parque e saída obrigatória será às 16h. A partir das 18h, é permitida apenas a entrada com ingresso para o festival.

Vila gastronômica

Quintas e sextas de show: das 18h à 1h

Sábado e domingo: das 9h às 16h e das 18h à 1h

Barraca do Coco

Segunda a quinta-feira: das 11h30 às 15h30, e das 18h à 0h

Sexta-feira, sábado e domingo: das 9h à 0h

*De Segunda a sexta-feira, o acesso é liberado sem necessidade de ingresso (exceto em horários de show). Nos fins de semana, é necessário adquirir o ingresso de Sábado ou Domingo Na Praia para acessar o Parque.

Ubud Café

Segunda a quinta-feira: das 9h às 14h, e das 16h às 21h

Sexta-feira a domingo: das 9h às 16h, e 18h às 22h30

Use Na Praia

Segunda a quinta-feira: das 11h às 21h

Sexta-feira a domingo: 9h à 0h

*Horários sujeitos à alteração