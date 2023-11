Brasília Tattoo Festival acontece nesta semana

De 16 a 19 de novembro, evento promove tatuagens, música, ações sociais e muita diversão

A oitava edição do Brasília Tattoo Festival, promovida pelo Instituto Brasil Sapiens com o apoio da Secretaria do Turismo, será realizada de quinta a domingo, 16 a 19 de novembro, no Pavilhão do Parque da Cidade.

O evento, que atrai participantes de todo o Brasil e do exterior, reunirá competições de tatuagem, música ao vivo, oficinas, espaço para crianças e ações sociais relacionadas ao câncer de mama.

Para garantir a entrada, basta retirar o ingresso no Sympla disponibilizado e levar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá).

Concurso de tatuagens

O evento contará também com um concurso de tatuagens para eleger os melhores tatuadores do DF. As categorias são: fine line, old school, Brasília, iniciante, trash polka, free hand, tema livre, colorida, preto e cinza, lettering, from hell, black work, portrait, neotraditional, fechamento, realismo, comics, tribal, pontilhismo, new school, oriental e melhor procedimento de piercing.

Atrações culturais

Além de renomados tatuadores, o evento conta com uma programação cultural completa durante os 4 dias de evento. Na quinta-feira (16), o Brasília Tattoo Festival recebe a banda Rock Beats (20h). Já no segundo dia (17), a presença confirmada é da banda Jambalaia (21h30) e de Digão (23h). Já no sábado (18), o som fica por conta da banda Mais Que Palavras (21h), banda Trampa (22h) e CPM 22 (23h). E para fechar o evento, no domingo (19) terá banda Distintos Filhos (20h) e Matanza Ritual (21h).

Além disso, as crianças também poderão se divertir no evento. Durante os quatro dias de festival, os pequenos poderão desfrutar de brinquedos infláveis, além da área gamer equipada com computadores, fliperamas e consoles, de forma gratuita. E para completar, haverá ainda uma exposição de carros antigos no local. Para completar a experiência no local, mini ramp de skate e bungee jump fazem parte da programação, com apoio da Monster.

Ação social

A tatuadora Cinita Medeiros vai viabilizar para mulheres que enfrentaram o câncer de mama e passaram por uma mastectomia a reconstrução gratuitamente da aréola no evento. Especialista em tatuagem paramédica e atuante na vida de mulheres que enfrentaram a doença, desde 2013 a profissional se destaca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa forma de arte não apenas contribui para a aparência física, mas também desempenha um papel crucial na restauração da autoestima e confiança dessas mulheres corajosas”, afirma a artista. “Eu tive câncer, estou curada, e entendo a dor que estas mulheres enfrentam, por isso faço com todo o meu coração estes trabalhos”.

Cintia Medeiros desenvolve no Brasil e na Europa a “Mentoria em Tatuagem Estética Paramédica”, uma iniciativa que visa não apenas compartilhar conhecimento técnico, mas também propagar a sensibilidade e compreensão necessárias para lidar com as complexidades emocionais de cada cliente.

A técnica de microaréola, dominada pela artista, oferece uma oportunidade para as mulheres recuperarem não somente a aparência, mas também a sensação de normalidade e bem-estar. Cada detalhe, cor e característica são cuidadosamente reproduzidos, resultando em um efeito realista que contribui para a autoimagem positiva das mulheres.

“O Brasília Tattoo Festival não é apenas um evento de entretenimento; é uma celebração da arte com um coração compassivo. A participação de Cinita e sua dedicação à tatuagem paramédica ressaltam o compromisso do nosso evento com a responsabilidade social”, explica o idealizador do evento Paulo Henrique de Sousa Moreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ciclo de oficinas

Além de toda a programação cultural, o evento também conta com uma série de oficinas, na quinta-feira (16) para profissionais com ou sem stand no evento. Temas como perfuração de mamilo, atendimento inclusivo (16h), com Bia Cruz, como montar uma boa apresentação, marketing e branding para vendas, atendimento ao cliente (19h), com Leonardo Piercer, e manejo de crise e ansiedade no atendimento (20h), com Victoria Gomez, serão tratados no local.

Serviço

Brasília Tattoo Festival – 8ª edição

De 16 a 19 de novembro

No Pavilhão do Parque da Cidade

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla

Programação completa: brasiliatattoofestival