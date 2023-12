Festival Black Tape reúne Batalhas de MC´s e shows de rappers brasilienses

Circo Artetude e Pé de Cerrado abrem as apresentações. Evento ocorre no sábado (16), em Samambaia

Está chegando o Festival Black Tape, projeto que dá visibilidade à periferia do Distrito Federal e à arte que nasce nesses espaços. O evento ocorre neste sábado (16), a partir das 15h, na quadra 102 de Samambaia, em frente à estação de metrô Terminal Samambaia. A programação reúne Batalhas de MC’s com premiação, shows de Viela 17, Gomes MC e Paga Sapo.

A abertura do evento fica a cargo do Circo Teatro Artetude, dos Irmãos Saúde, e o Grupo Cultural Pé de Cerrado.

O projeto Black Tape também levou oficinas de rima para cinco escolas de Samambaia com objetivo de apresentar a arte da improvisação de palavras e construção de composições musicais e poéticas por meio de conteúdos teóricos e exercícios práticos que estimulam e desenvolvem a criatividade. Os alunos exercitam a oralidade estimulada também através da escrita em Língua Portuguesa, mobilizando os participantes a desenvolverem suas habilidades com a rima improvisada e as produções escritas para músicas, textos e poesias.

O projeto, idealizado por Renato Ravengar e Luciano Dantas, é uma realização da Black Tape com a Associação Cultura Candanga e conta com a parceria da Secretaria de Estado e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço:

Festival Black Tape

Sábado, 16 de dezembro

A partir das 15h

Em frente à estação de metrô Terminal Samambaia

Programação e mais informações: @black.tape