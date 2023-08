Festa Baby Friday agita o Mezanino nesta sexta (18)

A noite deve ser de muita música eletrônica, a partir das 23h30

A festa Baby Friday vai agitar o Mezanino Bar nesta sexta-feira (18), com a presença dos DJs Jackson e Edu Schwartz. A noite deve ser de muita música eletrônica, a partir das 23h30. Os ingressos custam a partir de R$ 100 no site Bilheteria Digital.

Conhecido pelo sobrenome, Kim Jackson é de São Paulo, filho de um grande produtor de rock e uma multi-instrumentista, e carrega um repertório versátil, que já rodou Brasil afora, com passagens por eventos como Universo Paralello e países como Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos e Islândia. Uma verdadeira “metamorforse artística”, Kim atua além das picapes, de forma multidisciplinar: é diretor criativo, produtor de eventos, terapeuta musical e tem uma galeria de arte.

O catarinense Edu Schwartz, nascido em Jaraguá do Sul e radicado em Florianópolis, acumula lançamentos por gravadoras como Circle of Life, Words Not Enough e The Purr. Entre os shows por eventos e festivais de música, a bagagem do DJ e produtor de Organic House inclui a residência no Warung Beach Club, em Itajaí (SC) e no club Akasha Ibiza. Um dos lançamentos do artista, que começou a tocar aos 15 anos, é o EP Whisper of your Heart.

Serviço:

Baby Friday, com Jackson e Edu Schwartz

Sexta-feira, 18 de agosto

A partir das 23h30

Mezanino da Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Ingressos a partir de R$ 100 + taxa na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 18 anos