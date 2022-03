Feiras do Riacho Fundo e Recanto das Emas recebem o projeto Domingão do Forró

Trios de forrozeiros se apresentam em três feiras permanentes do DF; as apresentações acontecerão no mês de março

Celeiro de diversos tipos de cultura, as feiras permanentes espalhadas pelo Distrito Federal são pontos de encontro cativo de muitas famílias para o cultivo dessas tradições. Para celebrar esse caldeirão de arte regional, a Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (ASFORRÓ) apresenta o projeto “Domingão do Forró nas Feiras Permanentes”. Os artistas locais vão se apresentar nas feiras fixas do Riacho Fundo I, no dia 13 de março, Recanto das Emas, no dia 20 de março e Riacho Fundo II no dia 27 de março. O evento conta com o recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).

O evento tem a expectativa de gerar 100 empregos diretos a partir de contratação de atrações musicais, e 40 indiretos, contratando assistentes de produção, produtores culturais, técnicos de áudio e iluminação, fotógrafos e motoristas, dentre outros. Esses profissionais continuam no enfrentamento das dificuldades financeiras impostas ao setor cultural imposta pela pandemia.

Motivados pela alegria e o aquecimento da cultura regional presente nas regiões administrativas do DF, os organizadores da festança destacam que quando o assunto é feira permanente e forró é como unir o útil ao agradável. Nesse sentido, a junção com as feiras populares torna o projeto significativo devido a sua função econômica e social em função aos produtores familiares, agricultura e comércio local.

“Estamos felizes em tocar e cantar em um projeto tão criativo e contamos com que o retorno, mesmo que gradual, possa se tornar definitivo em breve. A minha expectativa é que este evento fortaleça a nossa cultura de feiras populares e forró raiz”, destaca um dos idealizadores do projeto, o músico Carlos Silva.

Em clima festivo, os grandes nomes da zabumba, triângulo e sanfona se arrumam para apresentações que compõem toda uma cadeira na economia criativa. Comerciantes e produtores das feiras também foram atingidos pela pandemia. “Somos apaixonados pela arte de fazer o forró dentro do Distrito Federal e sabemos a ligação que o gênero tem com nossas feiras, que sempre são palcos de alegria e cultivo dos costumes do povo do sertão”, celebra o presidente da Associação dos Forrozeiros do DF, Marques Célio.

Acessível, descentralizado e gratuito, o Domingão do Forró contempla não só a população em shows presenciais, com seus devidos protocolos de seguranças, mas retoma a energia dos artistas de sentir o prazer de tocar em um palco. Os três shows dominicais contam com horários distintos para cada feira (confira programação).

A programação conta com artistas renomados: Trio Forrojada, Luizão do Forró, Paulinho do Forró, Trio Xamego Bom, Anastácio Oliveira, Trio Forró Pra Nois, Trio Arte do Nordeste, Trio Espacial, Trio Sanfona Nova, Almirante Aboiador, Trio Forrozão Ferro de Ouro, Trio do Nordeste, Chicão do Forró e Trio Os Brasas do Forró.

Serviço

Domingão do Forró nas Feiras

Confira a programação:

1ª – EDIÇÃO RIACHO FUNDO I – (Feira permanente).

Data: (domingo) 13 de março

Horário: 13h às 17h

Atrações:

Carlos Silva o Pop do Forró & Trio Forrojáda.

Luizão do Forró

Paulinho do Forró & Trio Xamengo Bom

Anastácio Oliveira & Trio Forró pra Nós 6-

2ª — EDIÇÃO RECANTO DAS EMAS – (Feira Livre da Quadra 103).

Data: (domingo) 20 de março

Horário: 09h às 13h

Atrações:

Carlos Silva o Pop do Forró & Trio Forrojada

Trio Arte do Nordeste

Trio Espacial

Trio Sanfona Nova

3ª – EDIÇÃO RIACHO FUNDO II (Feira livre).

Data: (Sábado) 27 de março

Horário: 11h às 15h

Atrações:

Carlos Silva o Pop do Forró & Trio Forrojada

Almirante Aboiador e Forrozão Ferro de Ouro.

Trio do Nordeste

Chico do Forró e Os Brasas do Forró