Feira de Artesanato de Samambaia tem shows de artistas locais nesta sexta

Com a participação de 140 expositores, evento vai até 15 de março no canteiro central da Primeira Avenida Norte

Com o objetivo de democratizar o acesso à arte, a Feira de Artesanato de Samambaia (Exporsam) prossegue até 15 de março com a exposição, divulgação e incentivo aos trabalhos manuais e à cultura musical. Peças de tricô, crochê, madeira e miçangas estão disponíveis para a venda de segunda a sábado, das 8h às 18h, no canteiro central da Primeira Avenida Norte, entre as quadras 208/408, em frente ao Banco do Brasil. E às sextas, a partir das 19h30, o público pode conferir uma programação musical gratuita com diversos estilos musicais.

Os shows que animam a Exporsam são de artistas do Distrito Federal. Quem comparecer poderá assistir à banda Diferencial Zero, que apresenta pop/rock clássico com grande influência dos anos 70 e 80; aos Duendes Blues, com Domício Chaves e Hamilton Zen, que encontraram na poesia uma forma de se expressar acompanhados de música, e a Betinho Matuszewiski, que toca música popular brasileira.

Com fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), a Exporsam reúne 140 artesãos. O organizador do evento, Demontiez Marques, disse que, devido à grande quantidade de expositores, eles foram divididos em dois grupos, um dos quais participa da feira às segundas, quartas e sextas e o outro às terças, quintas e sábados. “A importância da Exporsam é fortalecer o artesanato, incrementar o turismo na região, proporcionar lazer aos moradores da cidade, além de ser uma forma de inclusão social”, explicou Demontiez.

De acordo com o organizador, a Feira de Artesanato mudou o cenário da área comercial de Samambaia. Ao longo da ciclovia da cidade, as barracas dos artesãos formam um longo túnel com diversos produtos de artistas de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol e outras regiões administrativas do DF.