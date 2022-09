‘Feijoadinha’ traz Péricles a Brasília neste sábado (1º)

Evento ocorre em comemoração aos 10 anos do bar e restaurante Versão Brasileira

A Funn Entretenimento, a Verri&Verri Produções e a Medley realizam, neste sábado (1º), a festa Feijoadinha, em comemoração aos 10 anos do bar e restaurante Versão Brasileira. A festa será à beira do Lago Paranoá e contará com o cantor Péricles.

O evento começa a partir das 13h, próximo ao restaurante Rubaiyat, em local coberto. Os ingressos estão à venda pela plataforma Ingresse.

Feijoadinha

Data: sábado, 1º de outubro a partir das 13h

Local: à beira do Lago Paranoá, próximo ao restaurante Rubaiyat

Ingressos: a partir de R$ 105 + taxa no site Ingresse

Classificação indicativa: 18 anos