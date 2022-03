Fabíola Goulart e Igor Nascimento comandam a noite do Stand Up Comedy

A atração acontecerá hoje, às 20 horas, na 506 Sul, Infinu Bsb; Além da dupla, outros convidados estarão presentes

O W3 Sul chega a sua 21º edição, trazendo o melhor do Stand Up Comedy de Brasília. Realizado sempre às terças-feiras, o evento vem se consolidando como a melhor opção de humor e diversão no início da semana. Uma experiência que dura, aproximadamente, 1h45 de muitas risadas com seus amigos, familiares, amores e amantes. Um local de diversidade onde o respeito fala acima de tudo.

Fabíola Goulart, Igor Nascimento e convidados fazem hoje (22), na aconchegante comunidade criativa Infinu, na 506 Sul, mais uma noite de Stand Up Comedy, trazendo assuntos do cotidiano que envolvem e divertem a plateia.

Para deixar ainda melhor, a Infinu conta com uma infraestrutura incrivel, composta por take out bar, 4 restaurantes, 4 lojas externas, loja colaborativa no espaço interno, co-work e um grande palco, onde acontecem os shows.

Próxima edição

Humorista: Fabíola Goulart, Igor Nascimento & Convidados

Data: Terça-feira, 22 de Março 2022

Início: 20h (Chegar até 19h45)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: 506 Sul Infinu Bsb

Antecipado: R$30 – aqui

Ingresso na porta: R$35

Observação: Sugerimos que todos cheguem até as 19h45 para devidas acomodações no espaço interno da casa pois o início das apresentações está previsto para 20h.