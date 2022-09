Exposição “Ziraldo Interativo” estreia no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

O universo fascinante dos personagens do escritor e cartunista Ziraldo, que completa 90 anos, chega a Brasília para todos os públicos

Ziraldo completa 90 anos de uma trajetória marcada pela exuberância criativa, povoada por personagens que se tornaram ícones de diferentes gerações de brasileiros. Para homenagear o escritor e cartunista mineiro, o Centro Cultural Banco do Brasil Brasília estreia a exposição “Mundo Zira – Ziraldo Interativo”, a partir de 12 de outubro, na galeria 3 e pavilhão de vidro, com entrada gratuita, classificação livre e para todo os públicos.

Inédita no país, a mostra sobre a obra do artista chega em datas especiais, já que sua inauguração ocorre no Dia das Crianças, aniversário do CCBB Brasília, que comemora 22 anos de fundação, e 33 anos de investimento em Cultura pelo Banco do Brasil. “Ziraldo Interativo” fica em cartaz até 18 de dezembro de 2022. O mestre da literatura e dos quadrinhos brasileiros completa nove décadas também em outubro, no dia 24.

Adultos, jovens e crianças, fãs das histórias que compõem a literatura infanto-juvenil do cartunista, vão poder interagir com o universo fascinante de seus personagens. O percurso da exposição convida o visitante a ações que estimulam a criatividade e o espírito lúdico. Com design exclusivo e estrutura composta de grandes painéis projetados com personagens e grafismos do artista, o visitante irá vivenciar uma verdadeira imersão no – Mundo Zira – se tornando coautor de uma obra já consagrada por gerações de leitores em todo o mundo. Além de brincar ao lado dos filhos, estimular suas capacidades cognitivas e vivenciar o prazer da literatura, os pais irão reencontrar o querido Menino Maluquinho, amigo de tantas gerações, e relembrar suas aventuras.

Assinando a curadoria e a direção de arte da exposição, Adriana Lins e Daniela Thomas, diretoras do Instituto Ziraldo e sobrinha e filha, respectivamente, do artista, contam sobre a alegria de participar dessa grande homenagem: “Tenho conseguido manter essa constância de homenagear a obra do meu pai, que tanto me formou, em exposições pelo país. Agora, para comemorar os 90 anos, queríamos um novo ponto de vista, adicionando uma relação de mergulho em uma obra em grande escala que está ali para se engajar com ela”, explica Daniela Thomas. A formação das curadoras, que contam com grande bagagem em direção de arte, associada à proximidade com a obra do cartunista, possibilitou a realização de um trabalho à altura da grandiosidade dele. “Queríamos fazer dessa exposição uma experiência transformadora, em que o visitante pode verdadeiramente entrar numa imersão. Isso é algo que combina demais com o mundo de hoje, onde a experiência vivida vale muito”, comenta a Adriana Lins. A sobrinha diz que a obra de Ziraldo é um marco que atravessa gerações. “Ele representa muito da nossa cultura, ele traz essa memória das últimas décadas do Brasil e da infância de cada um, do íntimo de cada um”, analisa.

Serviço

Mundo Zira – Ziraldo Interativo

Período: 12 de outubro a 18 de dezembro de 2022

Local: Galeria 3 e pavilhão de vidro

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – SCES, Trecho 2 – Brasília/DF

Entrada gratuita (retirada de ingressos no site bb.com.br/cultura