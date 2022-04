Exposição do artista Antonio Mello chega ao DF Plaza Shopping

As obras ficarão expostas até o dia 31 de maio, das 10h às 22h, no piso térreo do shopping, aberto ao público

O grande artista Antonio Mello, escreve sobre as suas obras e faz delas um espelho da sua alma. Ele, ao longo dos muitos anos de sua carreira artística, mostra uma versatilidade que quem o acompanha pode ver pelas mesmas. Assim, mais uma vez ele conseguiu surpreender com um novo tema para as suas obras, apresentando uma bela coleção de máscaras, que, por ser um assunto tão enigmático e misterioso, transporta para lá da realidade e faz viajar pelo interior inacessível, mágico e ao mesmo tempo tão belo que é o ser humano. A exposição “Máscaras Venezianas” mostra o obscuro do ser humano, todo o mistério que envolve o homem no seu dia a dia. O tema pelo seu mistério deixa várias alternativas para o imaginário e permite fazer várias leituras de cada obra, consoante os olhos de quem a vê. A exposição teve início ontem (18) e vai até o dia 31 de maio, das 10h às 22h, no piso térreo do DF Plaza Shopping, aberto ao público. Foto/Reprodução Antonio Mello é um artista que põe todos os seus sentimentos em cada tela que pinta, olhar as suas obras e olhar a sua alma. Ele, como poucos artistas, permite levar, através das suas obras a um mundo de paz, de amor, de serenidade.