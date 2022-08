Exposição de pequenos animais é atração para crianças na Expoabra 2022

Pôneis, pássaros, coelhos e bezerros são alguns dos animais da fazendinha

As crianças não ficam de fora da programação da Expoabra 2022. Disponível durante a grade de programação da mega feira agropecuária, o espaço kids contará com fazendinha de pequenos animais, apresentações circenses, balões infláveis, gincana, entre outras atrações.

A área lúdica ficará aberta de sexta a domingo, das 8 às 18h, horário em que fecha para os shows, depois retorna até 23h. É uma oportunidade para os pais curtirem o evento enquanto os filhos brincam em uma área monitorada e com segurança.

Uma fazendinha de animais de pequeno porte promete encantar o público infantil. Pôneis, pássaros, coelhos, bezerros, entre outros animais com alta linhagem genética, vão estar à exposição para as famílias e as crianças conhecerem mais sobre esses bichos, cuidados sempre com bem-estar.

Outro destaque são as oficinas infantis, com reciclagem, salão fashion, brinquedos infláveis, mágico, palhaço, malabarismo, bolhas de sabão e perna de pau.

“Tudo é feito pensando no conforto e lazer das crianças e na tranquilidade dos pais, que fazem um cadastro para os filhos se divertirem num ambiente 100% supervisionado e seguro”, explica Alan Vasconcelos, responsável pelos brinquedos infláveis.

Expoabra

A Granja do Torto recebe entre os dias 6 e 18 de setembro o melhor do mundo sertanejo. O evento promove uma série de atividades, como shows, praça de alimentação, conteúdos sobre sustentabilidade, bem-estar animal no esporte, tecnologias agrônomas e muito mais.

A programação musical começa em 09 de setembro com João Gomes, os Piseiros, Tarcísio, Marcynho e Vitor Fernandes. No dia seguinte, sobem ao palco Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto, Murilo Ruff e Dj Seven.

Em 16 de setembro é a vez de Wesley Safadão, Diego e Vitor Hugo e Zé Felipe. Entre os dias 15 e 17 de setembro, começam as atividades do rodeio, com exibições e competições. O encerramento fica por conta de Hugo e Guilherme, Maiara e Maraísa e Hungria.

SERVIÇO

Expoabra 2022

Datas: 06 a 18 de setembro

Local: Granja do Torto

Abertura dos portões às 9h

Entrada gratuita até 17h

Ingressos: www.sympla.com.br/produtor/top7entretenimento

Classificação Indicativa: Livre