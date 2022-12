Evento ‘Na Rota da Inovação’ traz debates e palestras para o turismo do DF

Encontro será realizado ao lado da Concha Acústica nos dias 16 e 17 de dezembro. Os ingressos gratuitos podem ser retirados no Instagram do projeto

Mais um evento na cidade que tem como objetivo fomentar a criatividade e a inovação do turismo na capital. Desta vez, o evento Na Rota da Inovação, que acontece na próxima sexta-feira e sábado, dias 16 e 17 de novembro, traz uma programação variada para diversos públicos. Com entrada gratuita, de 09h às 19h, o público brasiliense poderá conferir palestras, debates, análise de cases de sucesso, espaço conexões e interatividade, atividades formativas, espaço tradições, vila gastronômica e vila das artes, além de uma rota interativa voltada para a criatividade e inovação turística de Brasília, atreladas ao novo momento da tecnologia 5G.

Realizado pela FAP/DF, em parceria com Araújo R.A Serviços e Produção de Eventos, o ponto de encontro será ao lado da Concha Acústica. Os ingressos virtuais 100% gratuitos poderão ser retirados pela plataforma O Que vem por Aí. Segundo Rodrigo Araújo, organizador do evento, a proposta é reunir diferentes públicos para que a inovação seja debatida em diferentes âmbitos, seja no empreendedorismo turístico e criativo, na aprendizagem e na cultura. “Estamos felizes com esse projeto, acreditamos que ele está bem completo e com o papel de incentivar o pensamento crítico, existem muitas possibilidades para isso”.

O evento terá diferentes espaços principalmente para que haja um intercâmbio de ideias, projetos e compartilhamento de informações, além de uma vila gastronômica. “Fizemos convites às Secretarias de desenvolvimento econômico, Secretaria de Turismo, bem como a empresas, organizações da sociedade civil para que também possam apresentar seus projetos de sucesso, bem como a ideia de projetos que já estejam em execução no nosso evento”, explica Danielle Costa.

Programação

O evento contará com atividades formativas, debates, palestras, intercâmbio cultural, Espaço Tradições, com apresentações de grupos artísticos tradicionais que incentivem o pensamento crítico e a preservação da cultura tradicional e imaterial brasiliense, além de área kids e gamer, vila gastronômica e Vila das Artes, uma exposição de obras de artistas brasilienses.

Na sexta-feira (16), os destaques vão para a Oficina de Informática com o mediador Vagner Schmidt às 09h30; a palestra “Tecnologia 5G e turismo criativo, uma aliança que veio para ficar”, com o palestrante Glauco Rojas às 11h30; o debate “Políticas públicas e inovação do setor Turístico do Distrito Federal “ com representantes da Secretaria de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, às 13h, além da participação da Eu amo o Cerrado com Mariana dos Anjos no intercâmbio cultural, espaço voltado para cases de sucesso de empreendedorismo turístico e criativo às 17h e a contação de histórias com o grupo Unidunitê às 17h30.

Já no sábado (17), os brasilienses poderão visitar o evento para a oficina formativa sobre “Produzindo festivais que proporcionem inovação ao DF” com Rafael Pimentel às 09h30; palestra com Aldemir Rodrigues Martins às 11h30 sobre “Intercâmbio e educação internacional”, além de um debate sobre “O investimento na tecnologia e seus desdobramentos no turismo e na cultura” às 13h com agentes culturais e representantes da ABRAPE e da IFB. Não para por aí, os destaques do dia vão ainda para o Intercâmbio Cultural com Lê Capone – LABFAZ às 16h; palestra com Alexandre Bessa sobre “Ecossistema de inovação no Turismo de Brasília”, às 16h30, e uma apresentação teatral com o Grupo Voar Teatro de Bonecos às 17h30.

Mais conhecimento

O evento contará ainda com uma rota interativa, onde o público poderá descobrir e se informar mais sobre o turismo do Distrito Federal. “O nosso projeto quer que o público se sinta pertencente a toda cultura e entre em um ambiente de imersão. Dessa forma, será montada uma rota onde os visitantes poderão acompanhar pelo próprio celular, através de QR Codes que estarão dispostos na estrutura, os principais e mais marcantes momentos da cultura turística brasiliense, que serão contados através de vídeos, fotos e textos”, conta Rodrigo Araujo.

Serviço

Na Rota da Inovação

Quando: 16 e 17 de dezembro – 09h às 19h

Onde: Ao lado da Concha Acústica

Ingressos e programação completa: link na bio do instagram @narotadainovacao

Entrada franca