Evento beneficente ajuda famílias carentes da Cidade Estrutural

Projeto promove exibição e debate de filme indiano, com arrecadação de recursos para atividades de assistência e educação

Neste domingo (23), a Associação Francisco de Assis (ASFA) promove a edição 2022 do tradicional projeto Cinebate, com o intuito de arrecadar recursos para atividades de assistência e educação da entidade na Cidade Estrutural – uma das áreas mais carentes do Distrito Federal.

O evento traz a exibição do filme indiano Mimi, sobre barriga de aluguel e abandono parental, seguido por um debate sobre o tema, com a participação de parceiros que enriquecerão a discussão.

A programação será realizada de forma mista, com atividades presenciais – no Auditório do Museu Nacional da República Honestino Guimarães -, e virtuais – pelo canal da ASFA no YouTube.

Embora o evento seja aberto de forma on-line, pelas redes sociais da ASFA, a entidade solicita e convida a todos os participantes presenciais e virtuais a pegarem seu ingresso social no Sympla, pois a arrecadação do Cinedebate vai ajudar a entidade a manter as atividades de assistência e educação na Cidade Estrutural.

Serviço

Cinedbate sobre o filme “Mimi”

Quando: dia 23 de novembro de 2022

Onde: Auditório do Museu Nacional e no canal da ASFA no YouTube

Cronograma: 8h – Recepção; 8h30 – Exibição do filme Mimi; 11h – Debate presencial e virtual

Ingresso social no Sympla