Estilo DF Plaza apresenta tendências da próxima estação

Desfiles para crianças e adultos, diálogos e música, no DF Plaza Shopping; o evento será gratuito e acontece neste fim de semana

Nesta sexta e sábado, dias 11 e 12/3, o público vai conferir as novidades da próxima temporada, durante mais uma edição do Estilo DF Plaza Tendências da Estação – Edição Outono Inverno. Será uma imersão no universo da moda com desfiles e talks com especialistas e influenciadores do segmento.

A influenciadora digital de moda, Valéria Lessa, abre o evento, às 16h, mediando diálogo sobre as trends com o estilista Romildo Nascimento, o visual merchandising Carlos Fonseca e a maquiadora Yara Prado.

Ainda na sexta, às 17h, o jornalista e influenciador Thiago Malva e a stylist de artistas Cynara Boechat farão um paralelo entre a moda das celebridades e a do cotidiano.

Os talks do primeiro dia encerram, às 18h, com um tema em alta: a sustentabilidade na moda, com a consultora de estilo Lilian Lemos e a estilista Sarah Benchimol.

Foto/Reprodução: Lilian Lemos

Todas as novidades e tendências se materializam nas passarelas, sob a curadoria de Fernando Lackman. Em três momentos, às 16h40, 17h40 e às 19h, desfiles de calçados, roupas e makes com looks das lojas do shopping. As modelagens estarão representadas nos estilos contemporâneos, modernos e românticos. O casting mostrará a pluralidade com os modelos da cidade, de corpos e cores de pele diferentes. A passarela chamará a atenção pelo formato inovador e os desfiles poderão ser vistos de qualquer lugar da praça central.

Já no sábado, parte do Estilo DF Plaza será dedicado à turminha com desfiles infantis, que esbanjam fofura. Os modelos mirins irão dividir a passarela com alguns dos mascotes das grifes. No lineup, marcas como: Tip Top, Puket, Alphabeto, BB Básico, Ilha da Fantasia, Kids Calçados, Papeline e Piticas. Os desfiles dos pequenos serão às 16h, 18h30 e às 20h.

Para encerrar os talks, às 17h30, Fernando Lackman media uma conversa com as influenciadoras Joyce Catharine, Kelly Coimbra, Cami Farias e Valéria Lessa sobre a importância do papel das formadoras de opinião, na vida da consumidora de moda .

Foto/Reprodução: Kelly Coimbra

O último bloco do Estilo DF contará também com o talento musical e performático da cantora brasiliense Mayara Dourado que, a partir das 19h30, interpretará sucessos do mpb, música latina, pop nacional e internacional.

“O Estilo DF Plaza foi criado para democratizar as tendências com o público interessado em moda, estilo, beleza e comportamento. Por isso, o protagonismo é compartilhado com especialistas e pessoas que representam um público plural. A valorização do estilo de cada um.”, explica Diogo Pipas, gerente de marketing do DF Plaza Shopping.

Serviço

Estilo DF Plaza Tendências da Estação – Edição Outono Inverno

Talks shows e desfiles

Dia 11 (sexta), das 16h às 19h

Dia 12 (sábado), das 15 às 20h

Piso 1

Entrada franca

Livre para todos os públicos

Programação completa nos canais digitais @dfplazashopping

www.dfplaza.com.br

DF Plaza Shopping

Rua Copaíba,lote 1 – Águas Claras

Funcionamento das lojas

De segunda a sábado, das 10 às 22 horas

Domingos e feriados das 14 às 20 horas

Funcionamento de alimentação:

De segunda a domingo, das 11 às 23 horas

Informações: 3451-575