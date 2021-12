Estádio Serejão É Palco Para Festival Sertanejo Gratuito Neste Sábado (11/12)

Evento ‘Conexão Sertaneja’ está confirmado e acontece no estacionamento do Estádio Serejão, em Taguatinga; será exigido passaporte de vacinação para participar da festa

O evento “Conexão Sertaneja” vai acontecer neste sábado (11/12), no estacionamento do Estádio Serejão, em Taguatinga, a partir das 17h, com entrada gratuita. Para participar, basta apresentar o comprovante de vacinação contra Covid-19.

A festa vai até às 2h da manhã e tem como objetivo fomentar a cultura e o turismo no Distrito Federal. O novo local foi escolhido para melhor atender o público, já que é ao lado de diversas opções de transporte público.

Dentre as principais atrações estão a dupla Diego e Ray que explodiu nacionalmente com o hit “Coração de Isca”, além dos cantores Nego Rainner e Eduarda Nunes. Para os que quiserem aproveitar outros estilos musicais, o som vai ficar por conta da dupla Christian Silva e Digão, além dos DJs Gui Detona, Samon e Renan Diniz.

O Conexão Sertaneja é um projeto realizado pelo Instituto de Desenvolvimento, Inclusão Social e Cultura (IDISC) em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR).

Programação completa



João Vinícius e Gustavo

Diego e Ray

DJ Gui Detona

Alisson e Ariel

Cristian Silva e Digão

DJ Samon Pessoa

Forró da Diretoria

Nego Rainner

Léo e Delucca

DJ Thomas

Diego e Ray

Eduarda Nunes

DJ Dutra

DJ Danielzin

Serviço

No Estacionamento do Estádio Serejão (Taguatinga)

Sábado (11/12)

Entrada GRATUITA

É obrigatório a apresentação da carteira de vacinação.

